В Бурятии обнаружили бесхозные автодороги

Через суд участки поставят на кадастровый учёт
Как выяснила прокурорская проверка, на территории городских поселений «посёлок Нижнеангарск», «посёлок Кичера», «посёлок Новый Уоян», «посёлок Янчукан» Северо-Байкальского района Бурятии право собственности на автомобильные дороги не зарегистрировано, земельные участки, на которых расположены дороги, на кадастровом учёте не состоят.
- Данное обстоятельство приводит к тому, что содержание автодорог не осуществляется в соответствии с техническими регламентами, нарушаются права граждан на безопасность дорожного движения, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В суд был подан иск о возложении на администрации городских поселений обязанности по постановке на кадастровый учёт и регистрации права собственности на автомобильные дороги местного значения.
Северобайкальский городской суд требования прокурора удовлетворил.
Решения суда вступили в законную силу.
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Общество, Фото:
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