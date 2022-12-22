В Бурятии обнаружили бесхозные автодороги

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Через суд участки поставят на кадастровый учёт



Как выяснила прокурорская проверка, на территории городских поселений «посёлок Нижнеангарск», «посёлок Кичера», «посёлок Новый Уоян», «посёлок Янчукан» Северо-Байкальского района Бурятии право собственности на автомобильные дороги не зарегистрировано, земельные участки, на которых расположены дороги, на кадастровом учёте не состоят.



- Данное обстоятельство приводит к тому, что содержание автодорог не осуществляется в соответствии с техническими регламентами, нарушаются права граждан на безопасность дорожного движения, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



В суд был подан иск о возложении на администрации городских поселений обязанности по постановке на кадастровый учёт и регистрации права собственности на автомобильные дороги местного значения.



Северобайкальский городской суд требования прокурора удовлетворил.



Решения суда вступили в законную силу.

