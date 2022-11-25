Также примут участие команды из Забайкалья и Красноярского края
Всероссийский чемпионат по хоккею с мячом пройдёт в новом, более зрелищном формате. Об этом заявил проректор по кампусному и корпоративному управлению ИрНИТУ, директор команды «Иркутский политех» Сергей Аносов. Напомним, что турнир состоится в Иркутске с 8 по 12 декабря в рамках ассоциации «Спортивная студенческая лига хоккея с мячом».
На чемпионате заявлены студенческие команды из шести регионов России. Участниками соревнований станут «Иркутский политех» (Иркутская область), «Енисей» (Красноярский край), «Бурятский госуниверситет» (Бурятия), «Кузбасс» (Кемеровская область), «Заполярье» (Мурманская область) и «Забайкалье» (Забайкальский край). Поездку на турнир также запланировали команды «Поволжье» из Нижнего Новгорода и студенты, представляющие Республику Коми.
Сергей Аносов отметил, что интерес чемпионату проявили хоккеисты из 20 субъектов России.
- Нас порадовал такой отклик среди коллег. После отбора участниками стали представители шести регионов. Команды из Нижнего Новгорода и Республики Коми изъявили желание выступить в турнире уже после заявочной кампании. Однако мы будем рады их принять, потому что ключевой целью чемпионата является популяризация такого интересного вида спорта, как хоккей с мячом. Чтобы уложиться в сроки, предоставленные нам ледовым дворцом «Байкал» и стадионом «Рекорд», мы готовы пересмотреть ранее заявленный круговой формат турнира, - пояснил проректор.
Как сообщает пресс-служба ИрНИТУ, на всероссийском чемпионате по хоккею с мячом команды будут состязаться друг с другом в группах «А» и «Б». Затем лидеры каждой из групп встретятся в финале, где разыграют первое и второе места.
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Участниками всероссийского чемпионата в Иркутске станут студенты из Бурятии
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