В Бурятии конкурсом на наибольшее число пятёрок отметили день рождения гимназии

Общество, Фото: Петропавловская гимназия

Победителями оказались пятиклашки



11 октября в Джидинском районе Бурятии отметила 29-й день рождения Петропавловская районная гимназия.



Этому событию посвятили неделю праздничных мероприятий. Проводили музыкальные переменки, игры-энергизаторы, праздничные линейки, а также конкурс по количеству отличных оценок.



Больше всех пятёрок (177) и первое место оказалось у 5 «А» класса (классный руководитель Елена Молосоева).



Второе место занял 5 «Б» класс - (118 пятёрок), у них классный руководитель Солбон Базаржапов. Третье место у 8 «А» класса (классный руководитель Наталья Бокова).



В праздничный день гимназистов угостили особенными булочками-сердечками и вкусным обедом.

