Победителями оказались пятиклашки
11 октября в Джидинском районе Бурятии отметила 29-й день рождения Петропавловская районная гимназия.
Этому событию посвятили неделю праздничных мероприятий. Проводили музыкальные переменки, игры-энергизаторы, праздничные линейки, а также конкурс по количеству отличных оценок.
Больше всех пятёрок (177) и первое место оказалось у 5 «А» класса (классный руководитель Елена Молосоева).
Второе место занял 5 «Б» класс - (118 пятёрок), у них классный руководитель Солбон Базаржапов. Третье место у 8 «А» класса (классный руководитель Наталья Бокова).
В праздничный день гимназистов угостили особенными булочками-сердечками и вкусным обедом.
В Бурятии конкурсом на наибольшее число пятёрок отметили день рождения гимназии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Работы начнутся в следующем году
На курсах обучаются около 100 человек
В посадках участвовали сотрудники управления судебного департамента
Вся тушёнка изготовлена из бичурского мяса
Победителями оказались пятиклашки
Депутатов горсовета смутило, что название остановки не соответствует действительности
Софья Алексеева рассказала, что очень рада вернуться в Бурятию
Будут выставлены дополнительные экипажи
Завтра изменится движение на проспекте 50-летия Октября
Пока это только эксперимент на нескольких зонах
Подозреваемый выдал себя в телефонном разговоре
Соответствующий документ подписал глава республики
20 октября Алексей Цыденов подписал соответствующий указ
Водителю-лихачу 24 года
На него надели свитер и шапку