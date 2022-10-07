Коронавирусом в Бурятии за сутки заразились менее 40 человек

Заболеваемость идёт на убыль



За прошедшие сутки в Бурятии выявили 38 больных коронавирусом. Это наименьший показатель ежесуточного прироста за всю неделю. В предыдущие дни выявляли в пределах 50-60 больных.



Общее число случаев заражений с начала пандемии в республике составляет 151 260. Из них 46% (69 555) приходится на жителей Улан-Удэ.



За всё время умерли от коронавируса 3075 пациентов. За минувшие сутки летальных случаев не зарегистрировано.



В стационарах сегодня получают лечение 77 пациентов, за предыдущие сутки госпитализировано девять пациентов. В реанимации находится пять пенсионеров.



На амбулаторном лечении и наблюдении находится 421 человека.

