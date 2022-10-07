Заболеваемость идёт на убыль
За прошедшие сутки в Бурятии выявили 38 больных коронавирусом. Это наименьший показатель ежесуточного прироста за всю неделю. В предыдущие дни выявляли в пределах 50-60 больных.
Общее число случаев заражений с начала пандемии в республике составляет 151 260. Из них 46% (69 555) приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время умерли от коронавируса 3075 пациентов. За минувшие сутки летальных случаев не зарегистрировано.
В стационарах сегодня получают лечение 77 пациентов, за предыдущие сутки госпитализировано девять пациентов. В реанимации находится пять пенсионеров.
На амбулаторном лечении и наблюдении находится 421 человека.
Коронавирусом в Бурятии за сутки заразились менее 40 человек
Общество, Фото:
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