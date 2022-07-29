Верующие Бурятии отметили День крещения Руси

Общество, Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии

В храмах республики провели праздничные богослужения



28 июля, в день памяти святого равноапостольного Великого князя Владимира, в храмах Бурятии были совершены праздничные богослужения.



- Накануне праздника в Свято-Одигитриевском соборе было совершено всенощное бдение. Во время богослужения молящиеся были помазаны освящённым елеем. В сам день праздника в Одигитриевском соборе была совершена божественная литургия. По окончании литургии духовенством было совершено молебное пение святому равноапостольному Великому князю Владимиру, в завершение которого было возглашено особое многолетие, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.



В этот день во всех храмах епархии по завершении божественной литургии прошёл молебен Великому князю Владимиру по особому чину. А в 12 часов дня во всех храмах был совершён колокольный звон, посвящённый празднованию памяти крестителя Руси.

