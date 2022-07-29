В храмах республики провели праздничные богослужения
28 июля, в день памяти святого равноапостольного Великого князя Владимира, в храмах Бурятии были совершены праздничные богослужения.
- Накануне праздника в Свято-Одигитриевском соборе было совершено всенощное бдение. Во время богослужения молящиеся были помазаны освящённым елеем. В сам день праздника в Одигитриевском соборе была совершена божественная литургия. По окончании литургии духовенством было совершено молебное пение святому равноапостольному Великому князю Владимиру, в завершение которого было возглашено особое многолетие, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
В этот день во всех храмах епархии по завершении божественной литургии прошёл молебен Великому князю Владимиру по особому чину. А в 12 часов дня во всех храмах был совершён колокольный звон, посвящённый празднованию памяти крестителя Руси.
Верующие Бурятии отметили День крещения Руси
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Соревнования пройдут в 11 регионах страны
Птица попозировала случайным фотографам
Соревнования проходят в Москве с 29 по 31 июля
В храмах республики провели праздничные богослужения
Дополнительную секцию добавят на светофорах на четырёх участках
Работа Ирины Айкановой стала одной из лучших в номинации «Художественная обработка металла»
Олимпийская чемпионка посетила посольство Монголии в Москве
Скульптор стал обладателем номинации «Инвестиции в будущее»
Названы победители конкурса по отбору театральных любительских коллективов
Следы жизнедеятельности дикого северного оленя зарегистрировали там, где только предполагалось, что он встречается
Надпись уже давно «красуется», а местные власти не принимали никаких действий
Остальным жителям Железнодорожного района придётся жить без горячей воды до 1 сентября
Во время камлания в небе должен появиться орёл
Всадники Иркутской области завоевали 11 медалей на спартакиаде специальной олимпиады
Отдыхающие и зверёк удивлённо смотрели друг на друга