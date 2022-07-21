Буряты Иркутской области едут на «Алтаргану» за победой

Общество, Фото: пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья

Делегация региона примет участие в международном бурятском фестивале



Иркутскую область на XIV международном бурятском фестивале «Алтаргана» представят 160 делегатов, в их числе 105 участников творческих коллективов из всех районов Усть-Ордынского Бурятского округа и Ольхонского района.



Торжественное открытие фестиваля «Алтаргана» состоится 23 июля в посёлке Агинском. В течение трёх дней пройдут 15 творческих и шесть спортивных конкурсов, будет организовано 16 мероприятий деловой части, более 20 выставок и 17 концертных и других фестивальных площадок.



Среди традиционных для фестиваля – конкурс фольклорных коллективов «Один день бурята», где Иркутскую область представят народные бурятские коллективы «Талын дуун» и «Анга» из Баяндаевского и Ольхонского районов. Они покажут самобытные обряды, демонстрирующие быт своей местности. В конкурсе красавиц «Дангина» примут участие Ольга Балдаева из Обусы и Номина Башитова из Ирхидея. В конкурсе улигершинов и исполнителей одической поэзии своё мастерство покажут Глеб Бардамов из Осы и Баир Пурбуев из Бильчира.



В этом году в программу фестиваля добавлена новая номинация – конкурс конского убранства и снаряжений «Морин Эрдэни», где Иркутскую область представит Фёдор Тулохонов из Усть-Ордынского.



В заочном формате пройдут конкурсы книги, бурятской эстрадной песни, презентация лучших практик устройства жизни и хозяйствования бурят «Нангин бууса», журналистских материалов «Алтан саг», фотовыставка художественной фотографии, телерадиопрограмм и фильмов.



Также на мероприятии запланированы спортивные состязания – бурятская борьба, конный спорт, стрельба из лука по бурятским правилам, шахматы, традиционные состязания по разбиванию хребтовой кости и игра в кости. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



На финальных репетициях народных коллективов – участников творческого конкурса «Один день бурята», 19 июля побывали руководители окружных учреждений культуры и сотрудники центра культуры коренных народов Прибайкалья. Они внимательно следили за процессом, дали советы и эмоциональную поддержку всем артистам и участникам.



- Подготовка к фестивалю велась давно, в течение года. Отбор конкурсантов по каждой из номинаций произведён самым тщательным образом. Большую работу по подготовке участников выполнили сотрудники областных учреждений, - рассказала Раиса Шадарова, начальник отдела по национальной культуре управления по сохранению и развитию национальной самобытности.



- Не хочется делать прогнозы на предстоящие конкурсы. Могу только сказать, что наши народные фольклорные коллективы, которые поедут представлять регион – самые лучшие. Мы едем за победой! Обряды, которые будут продемонстрированы ими, действительно очень интересные, они отражают специфику нашей местности. Возлагаем на наших участников большие надежды! – заявила Альбина Буентаева, директор Усть-Ордынского национального центра народного творчества.



По информации центра культуры коренных народов Прибайкалья, делегация участников, кураторов и гостей «Алтарганы» выехала сегодня, 21 июля, на фестиваль на автобусах от стадиона «Труд».

