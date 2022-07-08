На всебурятскую «Алтаргану» поступило более 1000 заявок участников

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Агинский округ приедут гости из Казахстана, Киргизии и Англии



1 июля завершился приём заявок на участие в творческих конкурсах и спортивных состязаниях XIV международного бурятского фестиваля «Алтаргана». Всего в адрес оргкомитета поступило более одной тысячи заявок от представителей Забайкальского края, Бурятии, Иркутской области, Монголии и Внутренней Монголии. Также на аккредитацию подали заявки более 100 представителей средств массовой информации.



Помимо представителей регионов (Забайкальский край, Республика Бурятия и Иркутская область) и стран-участников (Монголия и Китай) ожидается приезд гостей из Якутии, Приморского края, Сахалинской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, городов Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Алма-Ата, Бишкек, Кембридж – всего около 5 тысяч человек. Для лучшего ориентирования на местности и удобства гостей запущена в работу карта мест проведения творческих, спортивных и культурных мероприятий.



Регистрация гостей и участников будет 22 июля в визитно-информационном центре «Три коня», который находится на въезде в посёлок Агинское со стороны Читы. 23 июля состоится торжественное открытие XIV международного бурятского фестиваля «Алтаргана». Запланировано торжественное открытие фестиваля, состоящее из парада участников с шествием колонн, торжественным вносом флага «Алтарганы», поздравлением почётных гостей и театрализованного представления. В юрточно-палаточном городке гости и участники фестиваля соберутся на народное гуляние «Түүдэгэй наадан». Закрытие фестиваля с награждением победителей, передачей флага «Алтарганы» и гала-концертом пройдёт 24 июля.



Напомним, XIV международный бурятский фестиваль «Алтаргана» пройдёт в Агинском Бурятском округе. Программа включает в себя проведение 15 творческих конкурсов и 6 спортивных состязаний, будут организованы 16 мероприятий деловой части, более 20 выставок и 17 концертных и других фестивальных точек притяжения. Информацию по фестивалю можно узнать на специально созданном сайте altargana.online, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.



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