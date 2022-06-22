В Чите выложили из свечей портрет хамниганского снайпера

фото пресс-службы администрации Иркутска

Всероссийская акция «Огненные картины войны» (12+) состоялась в преддверии Дня памяти и скорби на мемориале «Боевая и трудовая слава забайкальцев» в Чите. Вечером 21 июня активисты зажгли две с половиной тысячи свечей и создали из них изображение снайпера Семёна Номоконова.- Номоконов Семён Данилович – уроженец Забайкалья, снайпер, старшина запаса, почётный солдат ЗабВО. Потомственный охотник, из хамниган, с детства жил в тайге, имел прозвище Глаз коршуна. По официальным данным, уничтожил 369 врагов. Количество убитых фашистов отмечал на трубке, выжигая точки. Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды (дважды), медалями, - сообщает пресс-служба министерства культуры края.Мероприятие проводилось в память о тех, кто спас нашу страну и весь мир от фашизма. В акции приняли участие все желающие.В Иркутске волонтёры выложили из свечей изображение бомбардировщика Ил-4 – одного из известных самолётов Второй мировой войны. С 1941 по 1945 годы Иркутский авиазавод выпустил более 900 тяжёлых бомбардировщиков Ил-4. Также под светящейся композицией расположили лозунг «Иркутск помнит». Всего было зажжено 10 тысяч свечей, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.