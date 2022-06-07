Школьное лесничество «Тальян» образовалось в 2019 году
В Верхне-Талецкой школе в Хоринском районе Бурятии прошло торжественное посвящение школьников в юные лесники. В школьное лесничество «Тальян» вступили ещё девять защитников леса, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Ребят ожидал квест с различными заданиями для проверки их знаний. На первом этапе дети ответили на вопросы о лесных растениях и животных. Затем ребята посоревновались в метании шишек.
- Детишки правильно ответили на все вопросы, а затем перешли к финальному этапу. Ребятам предстояло разделиться на команды и посоревноваться в меткости, метая шишки в ведро. По итогам соревнований победила дружба! - рассказала мастер леса Верхне-Талецкого лесхоза Оксана Зубакина.
В конце мероприятия новобранцам вручили удостоверения юного лесника и повязали галстук.
- Ребята уже очень давно хотели вступить в школьное лесничество. Особенно после того, как приняли участие в посадке саженцев. Им не терпится узнать новое и интересное о природе республики. Дети пообещали оберегать лесные богатства родного края, бережно относиться к окружающей среде и животным. Теперь в школьном лесничестве 25 участников, - поделилась руководитель школьного лесничества Наталья Янькова.
Школьное лесничество «Тальян» образовалось в 2019 году. С тех пор ребята увлечены единым делом – изучением природы, посадкой деревьев и кустарников, а также охраной окружающей среды.
В Бурятии школьников посвятили в лесники
Общество, Фото:
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