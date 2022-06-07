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Бурятию на чемпионате России по вольной борьбе представит 21 борец

Бурятию на чемпионате России по вольной борьбе представит 21 борец
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Объявлен состав сборной республики

В Бурятии назвали состав сборной команды республики, которая поедет на предстоящий чемпионат России по вольной борьбе. Соревнования пройдут в Кызыле с 24 по 26 июня.

В состав сборной Бурятии вошли:
1. Бальжинимаев Алдар
2. Жербаев Евгений
3. Цыжипов Балдан
4. Дамдинов Жаргал
5. Гармаев Тамир
6. Дашиев Ананда
7. Баяндуев Баир
8. Гатаулин Андрей
9. Жербаев Виктор
10. Боровицкий Алексей
11. Бодиев Тумэн
12. Елбаскин Андрей
13. Баясхолонов Булат
14. Жаргалов Никита
15. Дондоков Балдан
16. Шарастепанов Даши
17. Будажанаев Эрдэм
18. Батоев Булат
19. Баяндуев Жаргал
20. Борогшонов Эрдэм
21. Доржиев Батор

Главным тренером будет Цыбик Максаров, старшим тренером – Валерий Иванов, сообщает группа «Борцы Бурятии».

В то же время, по информации министерства спорта Бурятии, республику на чемпионате представят 12 спортсменов: Бальжинимаев Алдар, Баясхолонов Булат, Бодиев Тумэн, Боровицкий Алексей, Гатаулин Андрей, Дамдинов Жаргал, Дашиев Ананда, Жаргалов Никита, Жербаев Виктор, Жербаев Евгений, Цыжипов Балдан и Цыренов Буян.

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Бурятия чемпионат России вольная борьба спорт

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