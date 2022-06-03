В настоящее время идёт набор волонтёров на соревнования
В Кызыле, столице Тувы, с 24 по 27 июня пройдёт чемпионат России по вольной борьбе. Ожидается приезд в республику более 500 человек. Из них 350 участников соревнований, 200 представителей и гостей из разных субъектов России.
С федерацией спортивной борьбы России предварительно согласовано место проведения — это легкоатлетический манеж Кызылского президентского кадетского училища. К проведению чемпионата готовят широкую программу.
В настоящее время объявлен набор в волонтёрский штаб по организации и проведению чемпионата. Подать заявку на участие можно лицам старше 18 лет на сайте dobro.ru. Кандидатам в ряды добровольцев необходимо будет пройти обучение и инструктаж.
Задача волонтёров во время чемпионата будет заключаться в подготовке зон проведения соревнований и их обслуживанию во время мероприятий, административной поддержке, подготовке результатов и протоколов соревнований, работе со спортсменами, в обеспечении участников соревнований необходимой информацией, контролем за предоставлением сервисов спортсменам, сопровождение спортсменов и членов их команд и многом другом.
Добровольцы будут обеспечены бесплатным питанием и специальной экипировкой в дни соревнований.
По итогам проведения чемпионата волонтёры получат верифицированные часы и благодарности. Об этом сообщает официальный портал республики Тыва.
Возрастное ограничение 6+
Тува примет чемпионат России по вольной борьбе
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