 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 июня

02 июня

Популярное

Тува примет чемпионат России по вольной борьбе

Тува примет чемпионат России по вольной борьбе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В настоящее время идёт набор волонтёров на соревнования

В Кызыле, столице Тувы, с 24 по 27 июня пройдёт чемпионат России по вольной борьбе. Ожидается приезд в республику более 500 человек. Из них 350 участников соревнований, 200 представителей и гостей из разных субъектов России.

С федерацией спортивной борьбы России предварительно согласовано место проведения — это легкоатлетический манеж Кызылского президентского кадетского училища. К проведению чемпионата готовят широкую программу.

В настоящее время объявлен набор в волонтёрский штаб по организации и проведению чемпионата. Подать заявку на участие можно лицам старше 18 лет на сайте dobro.ru. Кандидатам в ряды добровольцев необходимо будет пройти обучение и инструктаж.

Задача волонтёров во время чемпионата будет заключаться в подготовке зон проведения соревнований и их обслуживанию во время мероприятий, административной поддержке, подготовке результатов и протоколов соревнований, работе со спортсменами, в обеспечении участников соревнований необходимой информацией, контролем за предоставлением сервисов спортсменам, сопровождение спортсменов и членов их команд и многом другом.

Добровольцы будут обеспечены бесплатным питанием и специальной экипировкой в дни соревнований.

По итогам проведения чемпионата волонтёры получат верифицированные часы и благодарности. Об этом сообщает официальный портал республики Тыва.

Возрастное ограничение 6+
Тува чемпионат России спорт вольная борьба

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Большой Суглан эвенков России проведут на Байкале
Большой Суглан эвенков России проведут на Байкале
Общество, 03.06.2022
Идёт подготовка к Тунгусскому конгрессу
В Улан-Удэ запущен проект «Шахматы летом»
В Улан-Удэ запущен проект «Шахматы летом»
Общество, 03.06.2022
Детей приглашают поиграть на шахматной аллее
В Улан-Удэ отметят день рождения Пушкина
В Улан-Удэ отметят день рождения Пушкина
Общество, 03.06.2022
В сквере его имени прозвучат стихи поэта
В Иркутской области рассказали о ситуации в регионе с орлом-могильником
В Иркутской области рассказали о ситуации в регионе с орлом-могильником
Общество, 03.06.2022
Птицы стали возвращаться в места былого обитания
Для жителей микрорайона Улан-Удэ открыли новый стадион
Для жителей микрорайона Улан-Удэ открыли новый стадион
Общество, 03.06.2022
В школе №13 открылся долгожданный спортивный объект
Старший сержант из Бурятии погиб на Украине
Старший сержант из Бурятии погиб на Украине
Общество, 03.06.2022
Тумэну Нацакдоржиеву было 30 лет
Основатель театра «ЧелоВЕК» вернулся в Бурятию для постановки спектакля
Основатель театра «ЧелоВЕК» вернулся в Бурятию для постановки спектакля
Общество, 03.06.2022
Режиссёр по пластике Игорь Григурко приехал в Улан-Удэ
Более 300 жителей севера Бурятии получат ключи от новых квартир
Более 300 жителей севера Бурятии получат ключи от новых квартир
Общество, 03.06.2022
В два новых дома въедут переселенцы из аварийного жилья
В Бурятии дан старт акции «Десант здоровья»
В Бурятии дан старт акции «Десант здоровья»
Общество, 03.06.2022
Акция проводится в республике с 2019 года
В Бурятии назвали победителей «Байкальского Сабантуя»
В Бурятии назвали победителей «Байкальского Сабантуя»
Общество, 03.06.2022
Гости праздника соревновались в поднятии гирь, армрестлинге, борьбе и перетягивании каната
В Забайкалье продлили режим ограничения посещения лесов
В Забайкалье продлили режим ограничения посещения лесов
Общество, 03.06.2022
Запрет для граждан продлится до 24 июня
Запрет на банкеты в честь выпускных в Улан-Удэ относится к директорам
Запрет на банкеты в честь выпускных в Улан-Удэ относится к директорам
Общество, 03.06.2022
В комитете по образованию прокомментировали приказ о запрете на чаепития и банкеты в честь выпускных
Утверждена программа всебурятской «Алтарганы»
Утверждена программа всебурятской «Алтарганы»
Общество, 03.06.2022
Фестиваль проведут в Агинском Бурятском округе
В Бурятии наградили победителей конкурса «За нравственный подвиг учителя»
В Бурятии наградили победителей конкурса «За нравственный подвиг учителя»
Общество, 03.06.2022
В Улан-Удэ состоялись «Кирилло-Мефодиевские чтения»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^