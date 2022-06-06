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Немного милоты: В Бурятии совёнок следил за лесниками

Немного милоты: В Бурятии совёнок следил за лесниками
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Лесники подкормили совёнка тушёнкой

В Прибайкальском районе Бурятии, недалеко от села Покровка, во время посадок лесных культур сотрудники Прибайкальского лесхоза заметили совёнка. Он с интересом наблюдал за работой лесников.

- Мы уже закончили посадки, подходим к табору, а там совёнок сидит, смотрит, наблюдает так внимательно. Скорее всего, рядом с табором у них было гнездо, потому что через некоторое время появился ещё второй совёнок. Совята были здоровые, только голодные, поэтому мы подкормили их тушёнкой и уехали, - рассказал лесовод Прибайкальского лесничества Евгений Максимов.


Такие случаи встречи лесников с животными происходят редко. Однако, как рассказывают специалисты, это важный показатель восстановления природной среды.

- Дело в том, что лес – это не просто деревья и растения, это экосистема. Природный и животный мир неразрывно связаны между собой. Если во время лесного пожара животные покидают свои места обитания, то когда почва восстанавливается, а это происходит через несколько лет после возгорания, животные возвращаются. Всё начинается с микроорганизмов, а за ними возвращаются насекомые, птицы, хищники, копытные, - пояснил заместитель начальника отдела охраны, защиты лесов республиканского агентства лесного хозяйства Игорь Понаморёв.


Лесники призывают жителей Бурятии бережно относиться к природе. При встрече с дикими животными не стоит близко подходить к ним и брать на руки, призывают в республиканском агентстве лесного хозяйства. 

Как сообщал «Байкал-Daily», весной 2020 года в Селенгинском районе лесники спасли сову, упавшую в бочку с дождевой водой. Сова намочила крылья, поэтому выбраться сама не могла. Аккуратно достать ослабленную птицу, не повредив крылья, было делом непростым, поскольку она боялась людей.


птицы лесники

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