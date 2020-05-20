В Бурятии лесники спасли застрявшую в бочке сову

Сотрудники лесной охраны в Селенгинском районе Бурятии спасли сову, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Работники Селенгинского лесхоза поехали на патрулирование леса. Проезжая по лесной тропинке, они увидели бочку. Обычно такие ёмкости ставят лесозаготовители недалеко от лесосек, чтобы в случае пожара можно было потушить возгорание дождевой водой. Заглянув внутрь, лесники обнаружили там сову.
- Услышали барахтанье какое-то в бочке. Подошли, а там сова сидит вся мокрая. Она намочила крылья, поэтому выбраться сама не смогла, - вспоминает лесовод Анатолий Яньков.
Аккуратно достать ослабленную сову, не повредив крылья, было делом непростым, поскольку птица боялась людей.
- Мы нашли большую варежку, и аккуратно достали птицу. Все это время она издавала звуки, будто бьёт током, - поделилась мастер леса Селенгинского лесхоза Виктория Кондратьева.
Удостоверившись, что сова не пострадала, лесники благополучно посадили её на дерево подальше от ёмкости с водой. Вечером она улетела.
Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле жители Бурятии отбили сову от ворон.