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В Улан-Удэ праздник стрижки овец перенесли на другую дату

В Улан-Удэ праздник стрижки овец перенесли на другую дату
Общество,  Фото:pexels.com
В учреждении культуры объяснили, что такое решение принято из-за погодных условий

Праздник стрижки овец (6+), который должен был состояться сегодня в Этнографическом музее народов Забайкалья, перенесли на другую дату. Об этом сообщили сейчас в учреждении культуры. Такое решение объяснили неблагоприятными погодными условиями.

Как сообщал «Байкал-Daily», праздник обещали провести на территории Забайкальского бурятского комплекса, недалеко от летнего амбара Цыремпила Ранжурова.

- Сотрудники музея покажут весь цикл стрижки овец и связанные с ней ритуалы. Участники народного фольклорного ансамбля «Уряал» представят реконструкцию обряда катания войлока, споют народные песни и станцуют ёхор, - анонсировалось ранее.



музей

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