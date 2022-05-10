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В Агинском округе открыли мемориальную доску Герою Советского Союза

В Агинском округе открыли мемориальную доску Герою Советского Союза
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа
Его имя носит улица в Улан-Удэ

В Агинском Бурятском округе 9 мая открыли мемориальную доску Герою Советского Союза Базару Ринчино. Доска расположена на здании местного педагогического колледжа, выпускником которого старший сержант Ринчино.

На мероприятии присутствовали жители и гости посёлка Агинского, ветераны, представители власти, учителя и студенты. Право открыть мемориальную доску было предоставлено внучатому племяннику Базара Ринчино Виктору Баирову.

Базар Ринчино родился в 1913 году в селе Цаган-Оль. По окончании Агинского педагогического училища работал учителем в Зуткулейской начальной школе, потом был назначен её директором.

- По воспоминаниям преподавателей, Базар Ринчино был одним из лучших студентов, спортсменов, заводилой многих добрых дел, высокий, крепкий, улыбчивый, его отличал твердый характер. Он пользовался авторитетом среди студентов и преподавателей. Был избран председателем профсоюзного комитета училища и все годы учебы успешно его возглавлял,-сказал директор Агинского педагогического колледжа Батор Зандараев.

В начале 1943 года Базар Ринчино был призван в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Он воевал в составе 1-го мотострелкового батальона 71-ой механизированной бригады 9-го механизированного корпуса 3-ей гвардейской танковой армии Воронежского фронта в должности командира отделения роты противотанковых ружей. Базар Ринчино пал смертью храбрых в бою с немецко-фашистскими захватчиками в декабре 1943 года в Житомирской области Украины. Похоронен в селе Бельковцы, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
Агинский Бурятский округ мемориальная доска Герои Советского Союза Великая Отечественная

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