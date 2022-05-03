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Чита примет первенство России по вольной борьбе

Чита примет первенство России по вольной борьбе
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Соревноваться будут юноши 16-17 лет

С 4 по 7 мая в Чите пройдёт первенство России по спортивной борьбе (вольная борьба) среди юношей до 18 лет. Турнир проведут в спортивном комплексе «Мегаполис Спорт», сообщает группа «Борцы Бурятии».

К спортивным соревнованиям допускаются юноши до 18 лет (16-17 лет, 2005-2006 годов рождения), занявшие:
- 1 место на первенствах г. Санкт-Петербурга, г. Севастополя, Северо-Западного федерального округа, Уральского федерального округа;
- 1-2 место на первенствах г. Москвы, Приволжского федерального округа, Центрального федерального округа, Южного федерального округа;
- 1-3 место на первенствах Сибирского федерального округа, Дальневосточного федерального округа;
- 1-5 место на первенстве Северо-Кавказского федерального округа.

Дополнительно допускаются спортсмены, занявшие:
- 1-3 место на первенстве России 2021 года среди юношей (до 18 лет);
- спортсмены, включенные в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации на 2022 год (до 2 человек в каждой весовой категории), по уважительным причинам (болезнь, травма), не принявшим участие в первенствах федеральных округов;
- от сборной команды Забайкальского края, допускаются по одному спортсмену в каждой весовой категории.

Регламент соревнований

4 мая – день приезда
10.00-15.00 - работа мандатной комиссии
15.00-17.00 - совещание судейской коллегии
17.00-18.00 – совещание тренеров и представителей команд
18.00-19.00 - жеребьёвка участников соревнований в весовых категориях: юноши – до 42, 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110 кг

5 мая
8.00-8.30 – медицинский контроль и взвешивание участников в весовых категориях: юноши до 42, 51, 65, 92 кг
11.00. – предварительные встречи и финалы в весовых категориях: юноши до 42, 51, 65, 92 кг
18.00 – 19.00 - парад открытия соревнований

6 мая
8.00-8.30 – медицинский контроль и взвешивание участников в весовых категориях: юноши до 45, 55, 71, 110 кг
11.00 – предварительные встречи и финалы в весовых категориях: юноши до 45, 55, 71, 110 кг.

7 мая
8.00-8.30 – медицинский контроль и взвешивание участников в весовых категориях: юноши до 48, 60, 80 кг
11.00 – предварительные встречи и финалы в весовых категориях: юноши до 48, 60, 80 кг
18.00 – церемония награждения победителей и призеров соревнований, закрытие соревнований

8 мая – день отъезда

Возрастное ограничение 6+
Чита первенство России спорт вольная борьба спортивная борьба

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