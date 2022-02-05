Коронавирус в Бурятии перешагнул отметку в 96 тысяч



Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 2637 человек. За прошедшие сутки скончались 10 пожилых пациентов.



Выздоровели от COVID-19 – 78 493 человек, в том числе 436 за прошедшие сутки; дополнительно снято с наблюдения - 654.



Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилированы 2513 коек: заняты – 2036, свободны – 477 коек. Занятость коечного фонда составляет 81,0%.



В стационарах получают лечение 2036 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализированы 256 пациентов.



В отделениях реанимации находятся 137 пациентов (из них старше 65 лет – 79), на ИВЛ – 47 пациентов (из них старше 65 – 32).



Первым компонентом вакцины от коронавируса в Бурятии привито 488 454 человек. Завершили первичную вакцинацию 459 340 человек. Повторную вакцинацию начали 122 214 человек.





Число контактных лиц – 48 908 человек.







Как сообщал «Байкал-Daily», на днях главврач «инфекционки» рассказала об особенностях «омикрона» . По её словам, этим штаммом болеют практически все: и переболевшие, и ни разу не болевшие и привитые, и непривитые.









По данным управления Роспотребнадзора на утро 5 февраля в Бурятии выявленоновых больных коронавирусом. Показатель выше отметки в «1600» больных в республике сохраняется уже четвёртые сутки.случаев заражения составляет. Из них 47% (45 069) приходится на жителей Улан-Удэ. Из выявленных за прошедшие сутки больных – 1364 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.