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Коронавирус в Бурятии перешагнул отметку в 96 тысяч

Коронавирус в Бурятии перешагнул отметку в 96 тысяч
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В республике вновь выявили более 1600 заражённых за сутки

По данным управления Роспотребнадзора на утро 5 февраля в Бурятии выявлено 1627 новых больных коронавирусом. Показатель выше отметки в «1600» больных в республике сохраняется уже четвёртые сутки.

Общее число случаев заражения составляет 96 262. Из них 47% (45 069) приходится на жителей Улан-Удэ. Из выявленных за прошедшие сутки больных – 1364 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.
 
Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 2637 человек. За прошедшие сутки скончались 10 пожилых пациентов.

Выздоровели от COVID-19 – 78 493 человек, в том числе 436 за прошедшие сутки; дополнительно снято с наблюдения - 654.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилированы 2513 коек: заняты – 2036, свободны – 477 коек. Занятость коечного фонда составляет 81,0%.

В стационарах получают лечение 2036 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализированы 256 пациентов.

В отделениях реанимации находятся 137 пациентов (из них старше 65 лет – 79), на ИВЛ – 47 пациентов (из них старше 65 – 32).

Первым компонентом вакцины от коронавируса в Бурятии привито 488 454 человек. Завершили первичную вакцинацию 459 340 человек. Повторную вакцинацию начали 122 214 человек.

Число контактных лиц – 48 908 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях главврач «инфекционки» рассказала об особенностях «омикрона». По её словам, этим штаммом болеют практически все: и переболевшие, и ни разу не болевшие и привитые, и непривитые.


коронавирус профилактика

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