В Улан-Удэ главврач «инфекционки» рассказала об особенностях «омикрона»

Сейчас болеют практически все: и переболевшие, и ни разу не болевшие и привитые, и непривитые
Главный врач республиканской клинической инфекционной больницы Татьяна Сымбелова рассказала на своей странице в Instagram о том, что в чём отличие нынешнего рекордного роста заболеваемости коронавирусом от других волн.
Третий день подряд в Бурятии выявляют свыше 1600 новых заболевших. Таких высоких цифр не было за все эти почти два года жизни с ковидом. Заболеваемость «разогналась» после прихода в республику заразного омикрон-штамма.
- Болеют практически все: и переболевшие, и привитые, и непривитые, и ни разу не болевшие. Много детей, что неудивительно, вакцинация только подростков началась, остальной возраст не получил прививок, вот и результат. Госпитализируем детей с микст-инфекциями, это когда и ковид и рота-норавирусная инфекция. В основном дети до трёх лет. Маленькие крошки лихорадят, вянут. Стационар, который перед новым годом почти опустел, снова заполнился больными, - отметила Татьяна Сымбелова.
В то же время, подчеркнула она, есть серьёзная разница между летом, осенью прошлого года и нынешней ситуацией. Всё потому, что тяжёлых больных намного меньше. Поступают в больницы в основном пожилые люди старше 70, 80, 90 лет или совсем маленькие дети.
- На КТ у многих 0 или 1, практически нет пациентов с КТ -3 или КТ-4, это когда поражение легких больше 75%, - сообщила Татьяна Сымбелова.
Она пояснила, что лечатся в больницах и привитые от коронавируса, и непривитые. При этом различить их можно легко.
- Разницу между привитыми и непривитыми можно увидеть сразу по маске на лице или ИВЛ. Привитые дышат самостоятельно! У них тоже может быть пневмония, но она поражает небольшой процент площади лёгких и хорошо подается лечению. У непривитых пневмония развивается быстро, из-за одышки приходится подключать кислород, делать гемофильтрацию, вводить моноклональные антитела, антикоагулянты и гормоны, - пояснила главврач «инфекционки».
Что касается смертности, то таких высоких цифр, как летом, в третью волну, сейчас нет. При этом умирают в основном те, кто болен с декабря, начала января, у кого тяжёлая степень ковида развилась на фоне сахарного диабета, ожирения, гипертонии, стенокардии, онкологии и т.п.
- Боюсь загадывать, но омикрон слабее, пока проходит, как лёгкая или среднетяжелая простуда. И несмотря на большое количество заболевших, в реанимацию попадают намного меньше пациентов. Есть надежда, что непривитые получат естественный иммунитет, а привитые его усилят, тогда может закончится эта пандемия. И мы вернёмся к мирной жизни! Наконец-то соберёмся всем коллективом, разорванным на три стационара! Наконец-то пойдем в долгожданные отпуска, накопившиеся за два года, наконец-то вернемся в свою больницу, которая оказывается самая лучшая для нас. Так хочется спокойной, мирной жизни... – заключила Татьяна Сымбелова.
В Улан-Удэ главврач «инфекционки» рассказала об особенностях «омикрона»
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