В ней будут наблюдаться пациенты, заболевшие коронавирусом
В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекции в Забайкалье поликлиническое подразделение №1 города Чита перепрофилировано. Здесь будут наблюдаться пациенты, заболевшие коронавирусом. Поликлиника развёрнута специалистами клинического медицинского центра.
- Рост заболеваемости опасным вирусом растёт на территории региона. Решение открытия монополиклиники на базе поликлинического подразделения №1 прежде всего связано с тем, что поликлиника уже работала в данном режиме, а также находится рядом с клиническом медицинском центром, где есть амбулаторный компьютерный томограф, - рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Оксана Немакина.
Также она добавила, что пациенты, которые прикреплены по месту жительства к поликлинике №1, не имеющие заболевания коронавирусной инфекцией, будут перераспределены в другие подразделения.
- Поликлиническое подразделение №1 (Богомягкова, 123) работает ежедневно с 8:00 до 20:00, суббота и воскресенье с 9:00 до 15:00, бригады обслуживают пациентов на дому с 8:00 до 22:00. Для получения медпомощи, необходимо обратиться на горячую линию краевого медицинского центра: 8 (3022) 71-01-66, 8 (3022) 71-07-01, детского клинического медицинского центра: 8(3022) 21-79-03, 8(3022) 71-17-18, - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края.
В Чите вновь заработала COVID-поликлиника
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Тамир Галанов выступает в составе сборной Сербии
Экстренная и неотложная помощь будет оказываться в обычном режиме
Уровень сброса воды через Иркутскую ГЭС понижен
Второе место у спортсменов Забайкальского края
Эта технология не заменяет пешеходный переход, а дублирует его в тёмное время суток и плохую погоду
Атлеты выиграли «золото» и «серебро» в жиме
О находке мужчина сообщил полицейским
Подписан договор на 130 тысяч рублей
Тропа находится в микрорайоне Аршан
Проверено за сутки 59 транспортных средств и 475 пассажиров ⠀
В Улан-Удэ появилась криптобиокабина по оформлению заграничных паспортов нового образца
Обманутые бабушки и дедушки считали, что помогают родственникам, попавшим в беду
Проводится осенний мониторинг снежного барса
Женщину сейчас разыскивают
Последний раз в республике такую операцию делали 20 лет назад