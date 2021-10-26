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В Чите вновь заработала COVID-поликлиника

В Чите вновь заработала COVID-поликлиника
Общество,  Фото:пресс-служба минздрава Забайкальского края
В ней будут наблюдаться пациенты, заболевшие коронавирусом

В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекции в Забайкалье поликлиническое подразделение №1 города Чита перепрофилировано. Здесь будут наблюдаться пациенты, заболевшие коронавирусом. Поликлиника развёрнута специалистами клинического медицинского центра.

- Рост заболеваемости опасным вирусом растёт на территории региона. Решение открытия монополиклиники на базе поликлинического подразделения №1 прежде всего связано с тем, что поликлиника уже работала в данном режиме, а также находится рядом с клиническом медицинском центром, где есть амбулаторный компьютерный томограф, - рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Оксана Немакина.

Также она добавила, что пациенты, которые прикреплены по месту жительства к поликлинике №1, не имеющие заболевания коронавирусной инфекцией, будут перераспределены в другие подразделения.

- Поликлиническое подразделение №1 (Богомягкова, 123) работает ежедневно с 8:00 до 20:00, суббота и воскресенье с 9:00 до 15:00, бригады обслуживают пациентов на дому с 8:00 до 22:00. Для получения медпомощи, необходимо обратиться на горячую линию краевого медицинского центра: 8 (3022) 71-01-66, 8 (3022) 71-07-01, детского клинического медицинского центра: 8(3022) 21-79-03, 8(3022) 71-17-18, - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края.
Чита коронавирус поликлиника Забайкальский край

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