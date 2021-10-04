Гости побывали в Читинском, Агинском и Цугольском дацанах
Забайкальский край с двухдневным визитом посетила неофициальная делегация видных деятелей Индии, в которую вошли представители национального центра искусств имени Индиры Ганди (IGNCA), Нью-Дели, международного центра культурных исследований (ICCS), международной буддийской конфедерации (IBC) и Индийского национального центра Азиатской буддийской конференции за мир (ABCP).
Как сообщает пресс-служба дацана «Дамба Брайбунлинг», делегатов встретили ламы Читинского и Агинского дацанов. В первый день визита гости во главе с Дид Хамбой-ламой по Забайкальскому краю Цырен-ламой Дондугбаевым посетили Читинский дацан и музеи столицы Забайкалья.
Во второй день, 1 октября, индийская делегация посетила Агинский и Цугольский дацаны. Гостей встречали Дид Хамбо-лама, ширээтэ-лама и ламы Агинского дацана.
- Гости были глубоко тронуты тёплой и радушной встречей. Во время визита они побывали в библиотеке, а также в музее, расположенном в Буддийской академии. Высоко оценили масштабы деятельности дацанов Забайкальского края, - сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.
Напомним, гости из Индии приехали в Россию в целях укрепления существующих культурных связей между двумя странами, а также для установления сотрудничества с буддийскими организациями, образовательными и культурными учреждениями. Ранее делегация посетила Москву, Санкт-Петербург, Калмыкию, Туву, Иркутскую область и Бурятию.
Делегация из Индии посетила Забайкалье
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В этом году большая часть пожаров произошла в северных районах региона
Абсолютным чемпионом стала команда из Кабанского района
Гости побывали в Читинском, Агинском и Цугольском дацанах
Он достался игрокам московского «Динамо»
Добровольцы приехали в Байкальский заповедник, чтобы внести вклад в сохранение природы
Приз администрации выиграл жеребец Московский клад
Призовые места получили Анна Давыдова, Евгения Липатова и Ирина Белоусова
Соревнования проходили в Челябинске
В группе «М6» второе место занял Леонид Музыков
Операция длилась 1,5 часа
Перед сдачей крови донор проходит бесплатное медицинское обследование
Пользователи восхитились пластикой Солбона Лыгденова
На дорогах образовались огромные лужи
Синоптики предупреждают о возможных погодных аномалиях
Яблони хорошо перерабатывают углекислый газ и вырабатывают кислород