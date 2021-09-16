В Бурятии завершился конкурс педагогов-психологов

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию Улан-Удэ

Лучший психолог республики работает в Улан-Удэнском центре диагностики



15 сентября завершился республиканский этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог Бурятии – 2021».



В течение двух недель 16 конкурсантов со всей республики демонстрировали свой профессиональные знания, навыки и творческий потенциал. В онлайн-режиме участники делились опытом реализации психолого-педагогических программ и практик, проходили блиц-интервью и решали задачи.



Победителем конкурса объявлена Татьяна Козлова, педагог-психолог МБУ ДО «Центр диагностики и консультирования» города Улан-Удэ. Татьяна Геннадьевна работает психологом с 2003 года, имеет опыт психологического и кризисного консультирования более 15 лет, с 2016 года занимается экспертной деятельностью.



Теперь Татьяна Козлова представит Бурятию на федеральном этапе всероссийского конкурса «Педагог-психолог – 2021». Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию города Улан-Удэ.

