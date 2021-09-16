Лучший психолог республики работает в Улан-Удэнском центре диагностики
15 сентября завершился республиканский этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог Бурятии – 2021».
В течение двух недель 16 конкурсантов со всей республики демонстрировали свой профессиональные знания, навыки и творческий потенциал. В онлайн-режиме участники делились опытом реализации психолого-педагогических программ и практик, проходили блиц-интервью и решали задачи.
Победителем конкурса объявлена Татьяна Козлова, педагог-психолог МБУ ДО «Центр диагностики и консультирования» города Улан-Удэ. Татьяна Геннадьевна работает психологом с 2003 года, имеет опыт психологического и кризисного консультирования более 15 лет, с 2016 года занимается экспертной деятельностью.
Теперь Татьяна Козлова представит Бурятию на федеральном этапе всероссийского конкурса «Педагог-психолог – 2021». Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию города Улан-Удэ.
В Бурятии завершился конкурс педагогов-психологов
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