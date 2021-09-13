Спортсменка из Бурятии победила на всероссийских играх боевых искусств

Общество, Фото: пресс-служба федерации тайского бокса РБ

Екатерина Карнакова выиграла соревнования по тайскому боксу



В Анапе проходят XIII открытые всероссийские юношеские игры боевых искусств (6+). Они завершатся 21 сентября. За победу в соревнованиях по 23 видам спорта (самбо, кикбоксинг, сумо, рукопашный бой, спортивная борьба и другие) борются участники в возрасте от 10 до 18 лет.



Бурятию в тайском боксе представляли две спортсменки: Екатерина Карнакова (СШ №16, СК «Пересвет», тренер Владимир Ломакин) и Виолетта Зарубина (СШ Иволгинского района, тренер Оюна Абдулмуслимова).



Екатерина Карнакова завоевала золотую медаль в весовой категории 60 кг у юниорок, победив в финале спортсменку из Владимира. Виолетта Зарубина стала третьей в весовой категории 57 кг у юниорок. Об этом сообщает пресс-служба федерации тайского бокса – муайтай Бурятии.

