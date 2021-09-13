Екатерина Карнакова выиграла соревнования по тайскому боксу
В Анапе проходят XIII открытые всероссийские юношеские игры боевых искусств (6+). Они завершатся 21 сентября. За победу в соревнованиях по 23 видам спорта (самбо, кикбоксинг, сумо, рукопашный бой, спортивная борьба и другие) борются участники в возрасте от 10 до 18 лет.
Бурятию в тайском боксе представляли две спортсменки: Екатерина Карнакова (СШ №16, СК «Пересвет», тренер Владимир Ломакин) и Виолетта Зарубина (СШ Иволгинского района, тренер Оюна Абдулмуслимова).
Екатерина Карнакова завоевала золотую медаль в весовой категории 60 кг у юниорок, победив в финале спортсменку из Владимира. Виолетта Зарубина стала третьей в весовой категории 57 кг у юниорок. Об этом сообщает пресс-служба федерации тайского бокса – муайтай Бурятии.
Спортсменка из Бурятии победила на всероссийских играх боевых искусств
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