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Спортсменка из Бурятии победила на всероссийских играх боевых искусств

Спортсменка из Бурятии победила на всероссийских играх боевых искусств
Общество,  Фото:пресс-служба федерации тайского бокса РБ
Екатерина Карнакова выиграла соревнования по тайскому боксу

В Анапе проходят XIII открытые всероссийские юношеские игры боевых искусств (6+). Они завершатся 21 сентября. За победу в соревнованиях по 23 видам спорта (самбо, кикбоксинг, сумо, рукопашный бой, спортивная борьба и другие) борются участники в возрасте от 10 до 18 лет.

Бурятию в тайском боксе представляли две спортсменки: Екатерина Карнакова (СШ №16, СК «Пересвет», тренер Владимир Ломакин) и Виолетта Зарубина (СШ Иволгинского района, тренер Оюна Абдулмуслимова).

Екатерина Карнакова завоевала золотую медаль в весовой категории 60 кг у юниорок, победив в финале спортсменку из Владимира. Виолетта Зарубина стала третьей в весовой категории 57 кг у юниорок. Об этом сообщает пресс-служба федерации тайского бокса – муайтай Бурятии.
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