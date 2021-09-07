Ирина Ологонова заняла третье место на соревнованиях в Румынии
В столице Румынии Бухаресте завершился международный турнир по вольной борьбе в честь румынских борцов Иона Корняну и Ладислава Шимона. Соревнования собрали спортсменов из 11 государств.
Спортсменка из Бурятии Ирина Ологонова стала бронзовым призёром международного турнира. Заслуженный мастер спорта России, призёр чемпионата мира и чемпионка Европы выступала в весовой категории до 57 кг. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Напомним, в мае Ирина Ологонова стала чемпионкой России, выиграв в финале у Хадижат Муртузалиевой из Дагестана.
Чемпионка из Бурятии стала призёром международного турнира
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