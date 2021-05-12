Чемпионат России по женской борьбе принёс Бурятии два золота

Спортсменки Бурятии завоевали шесть медалей домашнего предолимпийского чемпионата России
Вечером 12 мая в Улан-Удэ завершился предолимпийский чемпионат России по женской борьбе. В финал вышли три представительницы Бурятии – Стальвира Оршуш, Мария Кузнецова и Ирина Ологонова. Две из них завоевали золотые медали.
Чемпионками России-2021 стали Ирина Ологонова и Мария Кузнецова.
Ирина Ологонова (до 57 кг) одержала в финале победу над Хадижат Муртузалиевой из Дагестана со счётом 3-0.
Ирине 31 год, она заслуженный мастер спорта. Имеет три медали чемпионатов Европы: бронзу 2014 года, золото 2016-го и серебро-2018. Трижды завоёвывала серебряные медали чемпионатов мира – в 2014, 2015 и 2016 годах. На последнем из этих чемпионатов дошла до финала с травмой колена, затем восстанавливалась после операции.
Мария Кузнецова (до 65 кг) в финале уверенно победила спортсменку из Иркутской области Кристину Тамразян: 10-0
Марии Кузнецовой 23 года, она уроженка Чувашии. В 2018 году завоевала бронзовую медаль первенства мира. В 2019 году на чемпионате Европы среди взрослых завоевала бронзовую медаль. В том же году на Европейских играх стала бронзовым призёром.
В 2020 году вновь завоевала бронзу на чемпионате Европы.
Стальвира Оршуш (до 53 кг) в борьбе за золото уступила Анжелике Ветошкиной из Санкт-Петербурга. Счёт был 3-3, но Ветошкина победила по последнему действию.
28-летняя Стальвира совсем недавно, в конце апреля, выступала на чемпионате Европы, где в упорной борьбе завоевала чемпионский титул. Всего же в биографии Оршуш три золотых медали и одна бронзовая с чемпионатов Европы. Имеет она также бронзу Европейских игр 2019 года.
Утром бронзовые медали домашнего чемпионата России завоевали ещё три бурятские спортсменки - Нина Адучиева (до 53 кг.), Наиля Абзалова (до 57 кг.) и Анна Щербакова (до 62 кг). Последняя буквально вырвала победу на последних секундах, проигрывая по ходу встречи.
Полные результаты чемпионата России по женской борьбе-2021 в Улан-Удэ:
До 50 кг.
1. Вероника Гурская (Крым).
2. Валерия Чепсаракова (Кемеровская обл.).
3. Екатерина Михалова (Москва) и Анжелика Федорова (Кемеровская обл.)
До 53 кг.
1. Анжелика Ветошкина (Санкт-Петербург).
2. Стальвира Оршуш (Бурятия).
3. Лейла Карымова (Оренбургская обл.) и Нина Адучиева (Бурятия).
До 55 кг.
1. Екатерина Исакова (Красноярский край).
2. Татьяна Новик (Красноярский край).
3. Айгерим Султанбекова (Московская обл.) и Марина Симонян (Ростовская обл.-Московская обл.)
До 57 кг.
1. Ирина Ологонова (Бурятия).
2. Хадижат Муртузалиева (Дагестан).
3. Наиля Абзалова (Бурятия) и Севиль Назарова (Якутия).
До 59 кг.
1. Валерия Коблова (Московская обл.).
2. Анастасия Сидельникова (Кемеровская обл.).
3. Кристина Михнева (Севастополь) и Юлия Алборова (Москва)
До 62 кг.
1. Анжела Фоменко (Москва - РСО-Алания).
2. Анастасия Парохина (Сахалинская обл.).
3. Светлана Липатова (Татарстан) и Анна Щербакова (Бурятия)
До 65 кг.
1. Мария Кузнецова (Бурятия).
2. Кристина Тамразян (Иркутская обл.)
3. Дарья Бобрулько (Брянская обл.) и Анна Краснова (Ульяновская обл.)
До 68 кг.
1. Ханум Велиева (Красноярский край).
2. Анастасия Братчикова (Московская обл.).
3. Татьяна Смоляк (Брянская обл.) и Наталья Федосеева (Кемеровская обл.)
До 72 кг.
1. Ксения Буракова (Дагестан).
2. Алена Стародубцева (Красноярский край).
3. Альбина Русина (Москва)
До 76 кг.
1. Екатерина Букина (Московская обл.).
2. Кристина Шумова (Красноярский край).
3. Кристина Дудаева (Санкт-Петербург) и Мария Силина (Краснодарский край)
Чемпионат России по женской борьбе принёс Бурятии два золота
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