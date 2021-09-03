Общее число случаев заражения превысило 56,5 тысяч
В Забайкальском крае за сутки выявлено 162 новых подтверждённых случая заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии опасный вирус обнаружен у 64 462 забайкальцев.
За прошедшие сутки 226 человек вылечились от коронавируса, общее количество победивших болезнь забайкальцев составило 56 557.
В моногоспиталях 103 человека находятся в тяжёлом состоянии, 26 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
За весь период COVID-19 унёс жизни 1 313 человек, за последние сутки в Забайкалье подтверждено пять летальных случаев от коронавируса, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
В Забайкалье 103 больных COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии
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