В Агинском округе вручили медали «За любовь и верность»

Семь пар супругов чествовали в Агинском районе
Продолжается вручение медалей «За любовь и верность» и чествование супругов в Агинском Бурятском округе. В Агинском районе медали получили семьи, прожившие в браке 35, 36, 42, 49, 50, 51 и 53 года.
Санжа Жамсаранович Сультимов и Валентина Петровна Абидаева вместе 53 года. Санжа Жамсаранович окончил Читинский техникум механизации и электрофикации, был комсоргом комсомольской организации колхоза, председателем сельского Совета, депутатом областного Совета. За трудолюбие, отзывчивость и умение всегда приходить на помощь назначен главным инженером колхоза села Судунтуй. К моменту выхода на заслуженный отдых Санжа Жамсаранович вернулся на родину, работал механиком в полеводческой бригаде, был председателем профорганизации. Валентина Петровна работала фельдшером-лаборантом в трёх участковых больницах. Доброжелательная и гостеприимная семья пользуется уважением среди односельчан. Сультимовы родили и воспитали шестеро детей. Все они создали семьи, воспитывают своих детей, являются трудолюбивыми гражданами. Каждое лето дети и внуки съезжаются в отчий дом порадовать родителей.
Семья Размахниных Юрия Павловича и Людмилы Степановны образовалась 51 год назад. Юрий Павлович работал шофёром на Агинском племенном предприятии, награждён медалью и званием «Ветеран труда», работал заведующим хозяйством в Агинском педагогическом училище. Людмила Степановна трудилась в детском саду, воспитателем в яслях, методистом, затем повысила квалификацию и работала преподавателем педагогики и психологии в Агинском педколледже. Она также «Ветеран труда» и заслуженный работник образования Читинской области. Супруги воспитали дочь, двух внуков и правнука, пользуются авторитетом и уважением в посёлке Агинском, подают пример в укреплении института семьи и воспитании детей.
Батожаргал Доржиевич Бальжиров и Клавдия Ешиевна Шагдурова вместе полвека. Познакомились студентами Бурятского государственного сельхозинститута, сыграли свадьбу. Батожаргал Доржиевич занимал руководящие должности парторга и главного агронома. Награждён почётной грамотой министерства сельского хозяйства РФ. Принимал активное участие в общественной жизни села – 25 лет был председателем участковой избирательной комиссии. Жители родного Кункура отзываются о нем как о порядочном, надёжном товарище, грамотном руководителе и просто хорошем человеке. Клавдия Ешеевна так же всю жизнь отдала сельскому хозяйству: работала зоотехником, на животноводческих стоянках следила за поголовьем скота. Супруги добросовестно трудились и находили время для праздников в семейном кругу с детьми, которых у них пятеро, а позже - с десятью внуками и двумя правнучками.
Владимир Батоцыренович и Цыпелма Эрдынеевна Догдомэ вместе 49 лет. Владимир Батоцыренович 25 лет работал в Агинской средней школе преподавателем физики, награждён медалью «Ветеран труда» и знаком «Отличник физической культуры и спорта». Его супруга 27 лет работала в той же школе учителем химии, также награждена медалью «Ветеран труда». Вместе они воспитали троих детей, помогают воспитывать восьмерых внуков. В посёлке Агинском семья пользуется авторитетом и уважением.
Семье Цыден Балдановича и Валентины Бальжинимаевны Бадмажаповых 42 года. Это одна из образцовых семей сельского поселения Сахюрта. Бадмажапов Цыден работал механизатором, водителем в колхозе «Мир», преподавал машиноведение в Сахюртинской школе. Сейчас на заслуженном отдыхе, занимается подсобным хозяйством. Валентина Бальжинимаевна работала бухгалтером администрации поселения и школы. В настоящее время пенсионерка. Супруги родили и воспитали четверых детей.
Семья Баир Цыдендамбаевича и Кундуз Акматбековны Будажаповых проживает в селе Цокто-Хангил. Вместе они 36 лет. Выучились на юристов. Баир Цыдендамбаевич работал в Цокто-Хангильской средней школе учителем ОБЖ, затем занялся собственным крестьянско-фермерским хозяйством. Кундуз Акматбековна работала воспитателем продлённого дня, затем стала индивидуальным предпринимателем, сейчас находится на пенсии. Супруги имеют троих детей и шестерых внуков. Семья принимает самое активное участие в жизни села, является постоянным спонсором различных мероприятий.
Семья Дашижамсо Гончиковича и Бальжимы Гармаевны Цыбеновых образовалась 35 лет назад. Дашижамсо Гончикович более 20 лет работал в Хилинском откормочном совхозе трактористом, табунщиком, награждён почётной грамотой министерства сельского хозяйства РФ. Бальжима Гармаевна работала бухгалтером и участковым специалистом по социальной работе. Супруги родили и воспитали семерых детей. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.
В Агинском округе вручили медали «За любовь и верность»
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