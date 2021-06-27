В Бурятии число случаев коронавируса за сутки выросло до 309

За сутки вновь скончались более 20 больных ковидом
В Бурятии вновь обновлён рекорд по суточному приросту больных коронавирусом. За последние сутки COVID-19 выявили у 309 человек. Из них 107 в Улан-Удэ.
Это максимальный показатель с начала пандемии. Долгое время в Бурятии рекордным был показатель – 281 больной за сутки, столько было зафиксировано во вторую волну коронавируса, осенью. Однако в четверг, 24 июня выявили 293 новых заражённых. В пятницу, 25 июня, впервые за всё время была побита отметка «300» - зафиксировано 305 больных, ну а накануне новый рекорд – уже 309 заразившихся.
Общее число случаев COVID-19 с начала пандемии в Бурятии достигло 43 623. Из них 52% (22 522) приходится на жителей Улан-Удэ.
По данным министерства здравоохранения, за всё время выздоровели от ковида 40 539 человек, или 92%. Накануне вылечились 107 пациентов, также дополнительно сняты с наблюдения 538 человек.
Ситуация со смертностью остаётся тяжёлой. Накануне скончались 23 больных ковидом. Из них 15 человек были старше 65 лет, восемь человек – моложе пенсионного возраста, уточнили в оперштабе. Все умершие накануне не были привиты от коронавируса. За всё время в Бурятии скончались 1 154 больных ковидом.
Отметим, именно в третью волну резко скакнула смертность. Прежде летальные исходы были единичными, высоким уровнем считались семь умерших за сутки. В 20-х числах июня впервые стали умирать более 20 человек за день. Рекордным пока является 24 смерти (столько было 24 июня).
Число госпитализированных пациентов на днях впервые за всё время превысило отметку в 3000. На сегодня в стационарах получает лечение 3081 человек (+47 за сутки) с коронавирусом или подозрением на него.
В отделениях реанимации находится 195 пациентов. Их число растёт с каждым днём, за последние сутки в реанимации стало на 22 человека больше. Из тех, кто находится в реанимации, только 48% старше 65 лет (94 человека). На ИВЛ находятся 127 пациентов, из них только 61 человек старше 65-ти.
Число ковидных коек приходится увеличивать ежедневно, за сутки прибавилось ещё 70. Всего в настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 3390 коек: занято – 3081, свободно – 309 коек. Занятость коечного фонда составляет почти 91%.
По данным медицинских организаций, амбулаторное лечение и наблюдение проходят 17 493 человека. За сутки их стало больше на 434 человека.
Число контактных лиц (которых вчера было меньше 16 тысяч) на сегодня выросло до 16 795 человек.
Всего в республику поступило 185 050 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привит 171 221 человек (остаток вакцины 13 829). Завершили вакцинацию 131 350 человек (остаток вакцины 53 700).
Как сообщал «Байкал-Dailу», в воскресенье, 27 июня в Бурятии стартовал режим тотальной самоизоляции. Полный локдаун введён по аналогии с первой волной коронавируса, он будет длиться две недели – до 11 июля включительно. Закрылись практически все предприятия, кроме жизнеобеспечивающих. Всем жителям республики, кроме имеющих сертификат о наличии прививки против коронавируса, предписано не покидать места проживания, кроме покупки продуктов, лекарств, прогулок с собаками и ещё несколькими исключениями.
Глава Бурятии Алексей Цыденов накануне локдауна выпустил специальное обращение к жителям. Он призвал не искать лазейки и честно отсидеть две недели дома, чтобы прервать распространение коронавируса. Также в обращении глава объяснил, почему пришлось вводить строгий локдаун.
С 27 июня будут работать посты контроля для ограничения доступа граждан к местам отдыха на Байкал, на озёра Щучье, Гусиное, Торма, Карасиное и в Тункинский район. В Улан-Удэ сегодня заработал пост контроля на Верхней Берёзовке. Проверки автомобилей идут с самого утра.
Накануне жители Бурятии кинулись за покупками в продуктовые, выстраиваясь в огромные очереди.
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Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина на днях рассказала, где в основном заражаются коронавирусом жители республики. Выяснилось, что больные нередко скрывают, что посещали массовые мероприятия.
В Бурятии число случаев коронавируса за сутки выросло до 309
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