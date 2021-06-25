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В Бурятии больные ковидом нередко скрывают, где заразились

В Бурятии больные ковидом нередко скрывают, где заразились
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Многие заболевшие не сообщают, что были на массовых гуляниях

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина рассказала, где в основном заражаются коронавирусом жители республики. По словам Елены Кузьминой, эпиданамнез показывает, что большинство людей заражаются от членов своих семей. За прошедшую неделю в домашних очагах вирус подхватили 36% больных.

- Но обязательно заболел кто-то первым. Где же он мог заболеть? На следующем месте, порядка 30%, если быть точными 29%, своё заражение больные связывают с посещением различных мест и получением услуг. Это торговля, общепит, парикмахерские и так далее, - рассказала Елена Кузьмина.

До 12% больных связывают заражение с общественным транспортом. Такой же процент связан с посещением друзей и больших семейных гуляний. Причём Елена Кузьмина отметила, что этот показатель занижен.

- Наши граждане не совсем охотно говорят о том, что, может быть, неделю назад перед заболеванием они участвовали в каких-то мероприятиях, днях рождения, ведь у нас запрет на массовые мероприятия, - пояснила Кузьмина.

Небольшой процент заражения прослеживается среди трудовых коллективов и прибывших из других регионов.

В целом, за последнюю неделю заболеваемость выросла на 62%. К примеру, в предыдущие недели темпы прироста не превышали 50%. В связи с этим, эпидемиологическая ситуация в Бурятии оценивается как крайне неблагополучная.

Рост заболеваемости зафиксирован среди всех возрастных и социальных групп. Больше всего болеют люди 30 до 64 лет. Как правило, это работающие жители Бурятии.

- Это самые активные, и с них начался и по сей день продолжается эпидпроцесс. Данная группа имеет наивысшие показатели заболеваемости, - добавила Елена Кузьмина.

Прирост заболевших есть и в возрастной категории 15-17 лет. Наибольший рост заболеваемости зафиксирован в последние две недели.

Также за последнюю неделю начался рост заболевших среди людей старше 65 лет.

На сегодняшний день в Бурятии развёрнуто более трёх тысяч коек для больных коронавирусом. Перепрофилированы многие больницы, в борьбу с ковидом вступили даже стоматологи. Сохраняется острая потребность в ковидных койках.

- Ресурсы медицинских организаций, так скажем, на исходе. Увеличение числа коечных мест, перепрофилирование медорганизаций в короткие сроки тоже несёт эпидемиологические риски в отношении других инфекционных заболеваний внутри медицинских организаций, - добавила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.

Как сообщал «Байкал-Dailу», за последние сутки в Бурятии были установлены печальные ковидных рекорды. Заболели за сутки 293 человека, умерли сразу 24 пациента. Таких показателей не было даже во вторую волну коронавируса.

С 27 июня по 11 июля вводится строгий локдаун. На две недели будет запрещена деятельность почти всех предприятий. Дети до 14 лет могут выходить на улицу только в сопровождении взрослых. На территории Бурятии вводится повсеместный масочный режим: наказать смогут и за отсутствие маски на улице. При этом в эти две недели будет ограничен допуск в места массового отдыха в направлении Байкала и озёр Щучье и Гусиное. Полный список правил локдауна – по ссылке.


коронавирус профилактика
 
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