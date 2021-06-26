Возбуждено административное дело
Управление Роспотребнадзора по Бурятии провело проверку «Байкальской Ривьеры», где на днях проходил Совета регионов «Опора России».
- По информации о проведении 24 июня массового мероприятия для участников Совета регионов «Опора России» в отеле «Байкальская Ривьера» в селе Гремячинск управлением Роспотребнадзора по республике возбуждено административное производство в отношении юридического лица ООО «Байкальская Ривьера», - сообщили в пресс-службе управления.
В ходе обследования предприятия выявлены нарушения: несоблюдение требований по профилактике новой коронавирусной инфекции, требований санитарных правил для предприятий общественного питания.
Роспотребнадзоре отметили, что все участники бизнес-конференции «Опоры России» имели отрицательные результаты ПЦР тестов на коронавирусную инфекцию.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в соцсетях опубликовали видео с этого мероприятия. Среди жителей республики оно вызвало бурю негодования, люди возмущались, что мероприятие проходит в разгар третьей волны коронавируса, в период предстоящего локдауна.
В отеле на Байкале в Бурятии выявили антиковидные нарушения
Общество, Фото:
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