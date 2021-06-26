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Жители Бурятии закупаются перед локдауном

Жители Бурятии закупаются перед локдауном
Общество,  Фото:ves_ulan_ude_
Люди выстроились в очередь перед входом

Жители Бурятии ломанулись в магазины перед локдауном, который начнётся с завтрашнего дня. В паблике ves_ulan_ude_ опубликовали фотографию одного из крупных сетевых магазинов, где перед дверью большая очередь.

- Пускают по 100 человек, - пояснил автор снимка.

В комментариях подписчики не понимают ажиотажа: «Что за бред, люди с ума сходят! Есть же доставка, самовывоз, да и магазины будут работать эти две недели. Сами наводим панику! А завтра у кого-нибудь появятся признаки ковида, никакой дистанции!», «Ну, не знаааю, по мне так проще доставку заказать», «Что за народ такой дикий?!», «Почему все идут спешат закупаться??? Магазины будут работать?».

Многие пользователи Сети предположили, что люди собрались на отдых на Байкал и другие озёра. С завтрашнего дня на местах отдыха начнут работу посты контроля, и попасть, например, на Байкал смогут не все.

«Утром пошла за йогуртом, а там люди с тележками, судя по содержимому все на природу с шашлыками собрались», «Люди бегут на Байкал», «Все на Байкал», «Мне непонятно, если люди валят на Байкал, они собрались там две недели тусоваться?».

Как сообщал «Байкал-Daily», с 27 июня по 11 июля в Бурятии приостанавливают деятельность все предприятия, за исключением жизнеобеспечивающих. В их число входят продуктовые магазины. Полный список организаций, деятельность которых временно приостанавливается, можно посмотреть по ссылке.

Для жителей республики также определили условия соблюдения режима тотальной самоизоляции, их можно посмотреть здесь.

По данным управления Роспотребнадзора на утро 26 июня в Бурятии зарегистрировано 43 314 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Суточный прирост впервые за всё время с начала пандемии составил 305 больных.

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