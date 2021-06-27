На выезде из Улан-Удэ установили пост контроля

Пост контроля оборудовали на Верхней Берёзовке
Накануне вечером на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ установили пост для контроля выезда жителей к местам отдыха.
- На проезжей части установлены железобетонные блоки, также построен пункт осмотра водителей и пассажиров, - сообщили в комитете городского хозяйства.
В соответствии с указом главы Бурятии, стационарный контрольно-пропускной пост по ограничению движения транспортных средств в зоны отдыха на Байкале начал работу в воскресенье, 27 июня. Пост укомплектован из числа сотрудников администрации Улан-Удэ и ГИБДД.
Сегодня, 27 июня в Бурятии стартовал двухнедельный локдаун. Он будет действовать до 11 июля. Закрылись практически все предприятия, кроме тех, кто связаны с вопросами жизнеобеспечения. Чтобы в эти две недели улан-удэнцы не рванули на Байкал и на другие места отдыха, и решено выставить посты контроля. Они будут работать для недопуска на озёра Байкал, Щучье, Гусиное, Торма, Карасиное, а также в Тункинский район.
Жители Бурятии отправлены на тотальную самоизоляцию, ужесточение режима прописали на днях в указе главы. Все, кто не имеет сертификата о прививке против коронавируса, предписано не покидать места проживания, за исключением следующих случаев:
-обращение за экстренной или неотложной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;
-следование к месту работы, которая не приостановлена, и обратно домой;
- осуществление деятельности, связанной с передвижением по территории Республики Бурятия, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена, в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки;
- следование к месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в этот период;
- выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания;
- вынос отходов до ближайшего места накопления отходов;
- следование от места проживания к загородным жилым домам, дачным и садовым участкам и обратно;
- следование к близким родственникам в случае доставки им на дом продуктов питания или лекарственных препаратов, ухода на дому за лежачими, тяжелобольными близкими родственниками, смерти близких людей и иных случаях необходимости;
- занятие физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее пяти метров;
- прогулки на улице не более двух человек вместе при условии социального дистанцирования, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок.
На выезде из Улан-Удэ установили пост контроля
Общество, Фото:
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