Глава Бурятии: «Если жив и здоров, всё остальное поправимо»

Власть, Фото: страница Алексея Цыденова

Алексей Цыденов выпустил большое обращение к жителям республики в связи с началом локдауна



27 июня в Бурятии стартовал двухнедельный локдаун. Глава республики Алексей Цыденов выпустил в Instagram специальное обращение, призвав находиться в это время дома.



- Ситуация тяжёлая. Главная проблема – это нехватка больничных мест, нехватка врачей и растущая смертность от ковида. Уже сейчас весь медперсонал работает с огромной перегрузкой, без выходных, многие вообще без выезда домой. Больше 3 тысяч коек занято. У нас уже пять дней подряд в день от ковида умирает 20!!! и более человек! В сутки уходит почти 20 тонн (ТОНН!) кислорода. Это показывает, насколько тяжело дышать больным. Баллоны с кислородом в больничных системах не успевают переставлять. Уже спортсмены пришли на помощь – помогают переставлять баллоны, поскольку они тяжёлые, переносить их медперсонал уже не может. Безусловно, долго так продолжаться не может, наши медики, пусть и с железной волей, но, к сожалению, сами не железные просто поломаются и физически, и морально. И тогда вообще нас некому будет лечить, - пояснил причины локдауна глава Бурятии.



Он напомнил, что в медучреждения приостановлено оказание всей плановой медпомощи. Больницы принимают только в экстренных случаях. Люди, болеющие не коронавирусом, «сидят и реально страдают дома, в ожидании, когда больницы освободятся от ковидных больных», - подчеркнул Алексей Цыденов.



Помимо этого, сейчас ковид изменился. Инфекция стала более заразной, более агрессивной. Болеют и старые, и молодые, и новорождённые. К сожалению, по словам главы Бурятии, умирать стали в том числе и молодые люди.



- Поэтому нам необходимо принять все возможные меры для перелома ситуации. Надо снизить заражение. А это возможно только если перестать общаться. Перестать контактировать. Перестать передавать заразу друг другу. Вакцинация, безусловно, помогает, но в республике миллион жителей, а вакцинирована и первым, и вторым компонентом пока только 131 тысяча жителей (первым компонентом 171 тысяча). Темпы вакцинации не достаточные. И даже если сейчас всем разом поставить вакцину, то с учётом применения и первого, и второго компонента иммунитет сформируется не раньше, чем через месяц. Но мы и не вакцинируем всех сразу. В лучшем случае 60% к сентябрю, - пояснил глава.



Цыденов также отметил, что переболевшие имеют антитела, «но у большинства они уже в недостаточном объёме».



- Для остановки болезни единственная действенная цепочка – это разобщение. Сейчас надо прервать цепочку передачи заразы. Поэтому – локдаун! Поэтому сидим дома! Домашняя самоизоляция! Две недели – не такой большой срок. В принципе, это вообще не срок. Вспомните осенний локдаун, тоже двухнедельный. Его уже никто и не помнит, но он позволил переломить ситуацию, - подчеркнул глава.



В его обращении говорится:



«Две недели дома!

Да, неудобно!

Да, жара!

Да, скучно!

Да, родня зовёт приехать!

Да, страдает бизнес!

Да, потеря в доходах!

Да, никто не отменял кредитов и прочих счетов!

Да, дети дома выносят мозг!

Но в итоге!

Раздражённые и недовольные, но живые!

Родня обиженная, но живая!

С просевшим бизнесом, но живые!

С долгами, но живые!

Злые дети, но живые!

Если жив, если здоров, то все остальное поправимо».



В указе главы описано, кто продолжает работать, а кто нет. Если коротко, то работают учреждения здравоохранения, продуктовые магазины, магазины товаров первой необходимости (обувной, где на полку специально поставили кусок мыла, работать не будет), аптеки, непрерывные производства (железная дорога, энергетика), банки, связь, транспорт, ЖКХ, топливные организации, работы в основном на открытом воздухе (стройка, ремонт, отнесённые к выполнению нацпроектов), госучреждения, оказывающие гражданам услуги, гостиницы, отели и официально оформленные места размещения.



На портале «Работающая Бурятия», по данным, на 26 июня, согласовано около 700 заявок для тех, кто будет работать, 500 предприятиям дан отказ.



- В части работы федеральных сетей – «Спортсмастер», МВидео и пр. Обратился в правительство России за согласованием о закрытии и данных сетей. Иначе будет несправедливо, - отметил глава Бурятии.



Гостиницы и отели на Байкале работают.



- Минтуризма Бурятии издало приказ, определивший перечень мест размещения, которые продолжают работать. Таких 193! По сути, это все легально работающие, которые Роспотребнадзор знает и может проверить. Туда могут заселяться все, и из других регионов, но лишь по предварительной брони и только с отрицательным анализом на ковид или справкой о вакцинации, - пояснил глава.



На основных дорогах выставляются посты. Будут выборочно проверять водителей и пассажиров на предмет обоснованности выезда из Улан-Удэ. «Почему только из города? Потому что в городе основная зараза», - пояснил Алексей Цыденов.



Ехать из города можно на дачу или домой в район по прописке. Если дача, то с подтверждающими документами, что дача ваша.



Меры поддержки для людей и бизнеса тоже будут, добавил глава.



Детям, которые должны были ходить в дневные лагеря (более 25 тысяч), выдадут сухпайки по норме, предусмотренной для пребывания в лагере.



Для закрытого бизнеса предусмотрена отсрочка по кредитам и займам, выданными республиканскими фондами; освобождение от арендной платы за государственной и муниципальное имущество. Планируются и другие меры для малого и среднего бизнеса из перечня наиболее пострадавших.



Аттракционам, кинотеатрам, общепиту в торговых центрах и прочее, закрытым первыми ещё до общего локдауна, будут прямые субсидии на зарплату персонала из расчёта МРОТ плюс начисления.



- Самое главное! Результат будет, если мы все вместе эти две недели сами будем ответственными! Не будем искать лазейки, а будем сидеть дома. Не поедем из города к родне в районе и повезём заразу, а будем сидеть дома! Просто посидим дома, - заключил глава.

