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Жители Бурятии гулять с собакой смогут на расстоянии 100 метров от дома

Жители Бурятии гулять с собакой смогут на расстоянии 100 метров от дома
Общество,  Фото:pixabay.com
С завтрашнего дня в республике вводится локдаун

Как сообщал «Байкал-Daily», в республике внесли дополнения в указ главы Бурятии о мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией. В частности, внесены уточнения по порядку перемещения граждан в период нерабочих недель с 27 июня по 11 июля.

Так, непривитым людям предписано не покидать место проживания. Это можно сделать лишь для обращения за помощью медикам и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью. Также люди могут ходить на работу, если деятельность организации не приостановлена на этот период, и обратно домой.

Перемещаться по республике можно в следующих условиях:

«Осуществление деятельности, связанной с передвижением по территории Бурятии, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена, в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки», - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Также можно ходить в магазины, получать услуги, работы, реализация которых не ограничена в этот период.

Выгуливать домашних животных можно на далее 100 метров от дома. Мусор можно выносить в ближайшее место накопления отходов.

Также жители республики могут ездить в свои загородные дома, дачные и садовые участки и обратно.

Родственников можно навещать лишь в случае доставки им на дом продуктов или лекарств, ухода на дому за лежачими, тяжелобольными близкими родственниками, смерти близких людей и иных случаях необходимости.

Можно заниматься физкультурой на улице в группе не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее пяти метров. Гулять по улицам можно также в компании не более двух человек вместе при условии социального дистанцирования, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок.

- Лицам, находящимся на территории республики, необходимо иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц документ, удостоверяющий личность, а также при следовании к месту работы - подтверждающий документ, выдаваемый работодателем, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», за прошедшие сутки установлен новый печальный рекорд – впервые зарегистрировано 305 больных за сутки. Ранее таких показателей не регистрировалось. Общее число случаев заражения на 26 июня составляет 43 314.

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