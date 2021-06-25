В Улан-Удэ активно ловят безмасочников на транспорте

Ежедневно мобильная группа выявляет около десятка нарушителей
В Улан-Удэ в общественном транспорте полным ходом идут проверки соблюдения масочного режима. Ежедневно мобильная группа выявляет около десятка нарушителей, сообщает комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ.
Вчера мобильная группа по транспорту проверила 36 транспортных средств, 220 пассажиров. Выявлено шесть нарушений.
– Проведены профилактические беседы о неправильном использовании масок с пассажирами трамваев, автобусов № 3, 40. Составлен один протокол по ст. 15.1 на пассажира автобуса маршрута № 100, – сообщили в комитете.
Информирование пассажиров улан-удэнского транспорта о необходимости носить маски до конца поездки продолжается. На входе в транспорт размещены объявления о том, что проезд без защитной маски запрещен. Кондукторы и водители просят горожан использовать средства индивидуальной защиты, а если их нет – маски имеются в продаже.
Также организована бесконтактная дезинфекция и санитарная обработка общественного транспорта. Ежедневно сотрудники специализированной организации ООО «Биофарм Технолоджи» проводят дезинфекцию трамваев и автобусов сертифицированными препаратами.
Кроме того, дополнительно организована работа по дезинфекции поручней, ручек, проветриванию салонов. Водители и кондукторы во время работы используются защитные маски, перчатки.
Всего по городу работают 14 мобильных групп в составе работников городской администрации, сотрудников полиции, представителей органов государственной власти Бурятии. Каждый день составляют более 20 протоколов за нарушение ограничений по COVID-19.
По результатам рейдовых мероприятий, проведенных мобильными группами с 10 апреля 2020 г. составлено 2090 административных протокола, из них: 1596 – на физических лиц, 276 – на должностных лиц и 218 – на юридических лиц (ИП).
Как сообщал «Байкал-Daily», порядка 12% больных коронавирусом в Бурятии считают, что подхватили вирус в общественном транспорте.
В Улан-Удэ активно ловят безмасочников на транспорте
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
2021-й объявлен Годом массового спорта в Иркутске
Ежедневно мобильная группа выявляет около десятка нарушителей
Праздничную дату установят на 8 июля
Многие заболевшие не сообщают, что были на массовых гуляниях
Опубликован новый указ главы Бурятии по борьбе с коронавирусом. В нём прописано, как республика будет жить во время локдауна
В клипе снялись танцоры и морин-хууристы
В Бурятстате трудится около 200 сотрудников
Студентки из Японии отличаются высокой дисциплинированностью
Превышение скорости – одна из самых распространённых причин ДТП
Чемпионат России является заключительным этапом отбора на Олимпийские игры
Лесные пожары в Иркутской области действуют на площади более 30 тысяч га
Больных будут перевозить по вызову медиков
Акция прошла в Петропавловке
Массовое мероприятие для бизнесменов состоялось в преддверие локдауна
Один из печальных рекордов связан с количеством умерших