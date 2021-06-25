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В Улан-Удэ активно ловят безмасочников на транспорте

В Улан-Удэ активно ловят безмасочников на транспорте
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Ежедневно мобильная группа выявляет около десятка нарушителей

В Улан-Удэ в общественном транспорте полным ходом идут проверки соблюдения масочного режима. Ежедневно мобильная группа выявляет около десятка нарушителей, сообщает комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ.

Вчера мобильная группа по транспорту проверила 36 транспортных средств, 220 пассажиров. Выявлено шесть нарушений.

– Проведены профилактические беседы о неправильном использовании масок с пассажирами трамваев, автобусов № 3, 40. Составлен один протокол по ст. 15.1 на пассажира автобуса маршрута № 100, – сообщили в комитете.

Информирование пассажиров улан-удэнского транспорта о необходимости носить маски до конца поездки продолжается. На входе в транспорт размещены объявления о том, что проезд без защитной маски запрещен. Кондукторы и водители просят горожан использовать средства индивидуальной защиты, а если их нет – маски имеются в продаже.

Также организована бесконтактная дезинфекция и санитарная обработка общественного транспорта. Ежедневно сотрудники специализированной организации ООО «Биофарм Технолоджи» проводят дезинфекцию трамваев и автобусов сертифицированными препаратами.

Кроме того, дополнительно организована работа по дезинфекции поручней, ручек, проветриванию салонов. Водители и кондукторы во время работы используются защитные маски, перчатки.

Всего по городу работают 14 мобильных групп в составе работников городской администрации, сотрудников полиции, представителей органов государственной власти Бурятии. Каждый день составляют более 20 протоколов за нарушение ограничений по COVID-19.

По результатам рейдовых мероприятий, проведенных мобильными группами с 10 апреля 2020 г. составлено 2090 административных протокола, из них: 1596 – на физических лиц, 276 – на должностных лиц и 218 – на юридических лиц (ИП).

Как сообщал «Байкал-Daily», порядка 12% больных коронавирусом в Бурятии считают, что подхватили вирус в общественном транспорте
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