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В Бурятии начал действовать двухнедельный локдаун

В Бурятии начал действовать двухнедельный локдаун
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жителей республики обязали сидеть дома две недели

В воскресенье, 27 июня в Бурятии стартовал режим тотальной самоизоляции. Полный локдаун введён по аналогии с первой волной коронавируса, он будет длиться две недели – до 11 июля включительно.

Республика стала первым российским регионом, запустившим строгий локдаун в третью волну коронавируса. Так, в Москве запретили только посещение кафе и ресторанов лицам без прививки от ковида или справки об отсутствии заболевания.

Закрылись практически все предприятия, кроме жизнеобеспечивающих. Если коротко, то работают учреждения здравоохранения, продуктовые магазины, магазины товаров первой необходимости (обувной, где на полку специально поставили кусок мыла, работать не будет), аптеки, непрерывные производства (железная дорога, энергетика), банки, связь, общественный транспорт, ЖКХ, топливные организации, работы в основном на открытом воздухе (стройка, ремонт, отнесённые к выполнению нацпроектов), госучреждения, оказывающие гражданам услуги. Гостиницы, отели и официально оформленные места размещения работают, но заселяют лишь по предварительной брони и только с отрицательным анализом на ковид или справкой о вакцинации. 

В пятницу, 25 июня, внесли дополнительные пункты в указ главы Бурятии, ужесточив правила самоизоляции. Теперь всем жителям республики, кроме имеющих сертификат о наличии прививки против коронавируса, предписано не покидать места проживания. Исключение сделано только для следующих случаев:

-обращение за экстренной или неотложной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

-следование к месту работы, которая не приостановлена, и обратно домой;

- осуществление деятельности, связанной с передвижением по территории Бурятии, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена, в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки;

- следование к месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в этот период;

- выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания;

- вынос отходов до ближайшего места накопления отходов;

- следование от места проживания к загородным жилым домам, дачным и садовым участкам и обратно;

- следование к близким родственникам в случае доставки им на дом продуктов питания или лекарственных препаратов, ухода на дому за лежачими, тяжелобольными близкими родственниками, смерти близких людей и иных случаях необходимости;

- занятие физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее пяти метров;

- прогулки на улице не более двух человек вместе при условии социального дистанцирования, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок.

Всем необходимо иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц документ, удостоверяющий личность, а также при следовании к месту работы - подтверждающий документ, выдаваемый работодателем.

Отсидеться эти две недели на Байкале не получится. С 27 июня будут работать посты контроля для ограничения доступа граждан к местам отдыха на Байкал, на озёра Щучье, Гусиное, Торма, Карасиное и в Тункинский район. Накануне в Улан-Удэ возвели пост контроля на Верхней Берёзовке. Проверять выезжающие из города автомобили будут сотрудники администрации и ГИБДД.

Глава Бурятии Алексей Цыденов накануне локдауна выпустил специальное обращение к жителям. Он призвал не искать лазейки и честно отсидеть две недели дома, чтобы прервать распространение коронавируса. В Бурятии сейчас сложилась нехватка больничных мест, нехватка врачей, резко выросла смертность от ковида. В обращении, в частности, говорилось:

«Для остановки болезни единственная действенная цепочка – это разобщение. Сейчас надо прервать цепочку передачи заразы. Поэтому – локдаун! Поэтому сидим дома! Домашняя самоизоляция! Две недели – не такой большой срок. В принципе, это вообще не срок. Вспомните осенний локдаун, тоже двухнедельный. Его уже никто и не помнит, но он позволил переломить ситуацию (…) Если жив, если здоров, то все остальное поправимо».

На период локдауна в Улан-Удэ не будут отключать горячую воду.   

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