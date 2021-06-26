«Би-2» отменили концерт в Улан-Удэ

25 июня на страницах в соцсетях легендарной рок-группы «Би-2» появилось сообщение об отмене концертов в Улан-Удэ, Чите и Благовещенске.
Выступления в этих городах должны были состояться этой весной, но из-за рекомендаций управления Роспотребнадзора по Бурятии в условиях распространения коронавируса были перенесены. Группа сообщала, что концерты запланированы на осень. Однако их пришлось отменить.
- Друзья, ещё одна грустная концертная новость. Хочется надеяться, что последняя в этом году. В текущих условиях нам приходится отменить наши концерты в Чите, Благовещенске и Улан-Удэ. Обладатели билетов могут оформить автовозврат по ссылке intickets.ru/refund. Обязательно приедем к вам, как только это всё закончится! – написали «Би-2».
Предыдущий раз группа выступала в Улан-Удэ в 2017 году с программой Best Off. Концерт прошёл с оглушительным успехом.
Также рокеры пригласили всех своих фанатов на бесплатный онлайн-концерт «Сверим сердца» (6+), который состоится 27 июня в 19:00 по московскому времени. Выступать музыканты будут на пустом стадионе «Лужники», где 20 июня должен был состояться их концерт NewBest XL, но из-за введённых в Москве ковидных ограничений он был перенесён на 12 сентября.
«На концерте мы сыграем песни из программы NewBest и устроим живую премьеру нашего нового трека «Нам не нужен герой». А в перерывах между песнями — расскажем о съёмках одноимённого клипа и заодно пообщаемся со зрителями нашего онлайн-концерта!», - анонсируют рокеры.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии объявлена третья волна коронавируса. С 27 июня до 11 июля в республике вводится локдаун. На это время приостанавливается работа всех предприятий, за исключением жизнеобеспечивающих.
Также определён новый порядок соблюдения режима тотальной самоизоляции.