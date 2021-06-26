В Бурятии «ДоброДом» набирает волонтёров





Ресурсный центр добровольчества «ДоброДом» набирает волонтёров и людей, готовых поддержать нуждающихся в сложный период локдауна, который вводится в Бурятии с 27 июня по 11 июля.- Волонтёрам предоставляется форма, питание, проезд и +1000 к карме, - сообщают в «ДоброДоме».Организация поможет в доставке и передаче медикаментов больным COVID-19, маломобильным гражданам и многодетным семьям.Оформить заявку на доставку лекарств, а также если вы хотите присоединиться к работе волонтёров, звоните в «ДоброДом» по телефону 37-95-29 или пишите в директ в Instagram.