В Бурятии «ДоброДом» набирает волонтёров

Добровольны нужны для оказания помощи нуждающимся
Ресурсный центр добровольчества «ДоброДом» набирает волонтёров и людей, готовых поддержать нуждающихся в сложный период локдауна, который вводится в Бурятии с 27 июня по 11 июля.
- Волонтёрам предоставляется форма, питание, проезд и +1000 к карме, - сообщают в «ДоброДоме».
Организация поможет в доставке и передаче медикаментов больным COVID-19, маломобильным гражданам и многодетным семьям.
Оформить заявку на доставку лекарств, а также если вы хотите присоединиться к работе волонтёров, звоните в «ДоброДом» по телефону 37-95-29 или пишите в директ в Instagram.
Перед озёрами республики также будут работать посты контроля
С завтрашнего дня в республике вводится локдаун
Молодого человека поймали полицейские
Во время преступления хозяйка жилища находилась в соседней комнате
За сутки скончались 20 пациентов с коронавирусом
Цветы украсят клумбы дома ребёнка «Аистёнок»
Также не состоятся концерты в Чите и Благовещенске
В указ главы внесены дополнения
В Улан-Удэ без осадков и до +31
Основной период ЕГЭ подходит к завершению
В регионе действуют 120 пожаров
К участию приглашаются дети до 17 лет
На форуме продемонстрируют различные виды вооружения
Будет изготовлено 47 мусорных контейнеров для пищевых отходов
Более 30 городских управляющих компаний и ТСЖ получили раствор