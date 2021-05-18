Аэропорт «Байкал» напомнил пассажирам, как сберечь нервы

Директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев обратился к пассажирам с важным советом. Он советует всегда проверять габариты багажа до вылета.
Видеообращение Дмитрий Гармаев опубликовал на своей странице в Facebook. Директор аэропорта напомнил, что у каждой авиакомпании свои требования по провозу багажа.
- У нас работает сразу несколько авиакомпаний, у которых свои правила применения тарифа и свои правила по провозу ручной клади и багажа. Убедительная просьба, внимательно знакомьтесь с правилами применения вашего тарифа билета и правилами провоза ручной клади и багажа, для того, чтобы не возникало досадных и неприятных моментов на вылете, - сказал Дмитрий Гармаев.
Размеры багажа прописываются заранее, информация предоставляется при покупке билета. Во время вылета решить эту проблему намного сложнее, а пассажиров ждут дополнительные расходы.
- Это правила авиакомпании, вы их не избежите. Лучше подготовьтесь к этому заранее – внимательно читайте правила применения тарифа и правила провоза багажа и ручной клади, - повторил Дмитрий Гармаев.
В частности, авиакомпания «Смартавиа» конкурирует в Улан-Удэ с лоукостером «Победа», снижая цены на билеты. Но и требования по провозу ручной клади у этой авиакомпании также жёсткие. Размер сумки, взятой на борт, не может быть больше 40x30x20 сантиметров.
Ручная кладь на рейсах «Победы» разрешена не более 36x30x27 сантиметров (общий размер всех предметов)
«Берегите нервы», - заключил Дмитрий Гармаев.