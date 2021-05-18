 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 мая

17 мая

Популярное

Аэропорт «Байкал» напомнил пассажирам, как сберечь нервы

Аэропорт «Байкал» напомнил пассажирам, как сберечь нервы
Общество,  Фото:страница Дмитрия Гармаева
Директор аэропорта Улан-Удэ обратился к пассажирам с напоминанием о важном требовании

Директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев обратился к пассажирам с важным советом. Он советует всегда проверять габариты багажа до вылета.

Видеообращение Дмитрий Гармаев опубликовал на своей странице в Facebook. Директор аэропорта напомнил, что у каждой авиакомпании свои требования по провозу багажа.

- У нас работает сразу несколько авиакомпаний, у которых свои правила применения тарифа и свои правила по провозу ручной клади и багажа. Убедительная просьба, внимательно знакомьтесь с правилами применения вашего тарифа билета и правилами провоза ручной клади и багажа, для того, чтобы не возникало досадных и неприятных моментов на вылете, - сказал Дмитрий Гармаев.

Размеры багажа прописываются заранее, информация предоставляется при покупке билета. Во время вылета решить эту проблему намного сложнее, а пассажиров ждут дополнительные расходы.

- Это правила авиакомпании, вы их не избежите. Лучше подготовьтесь к этому заранее – внимательно читайте правила применения тарифа и правила провоза багажа и ручной клади, - повторил Дмитрий Гармаев.


В частности, авиакомпания «Смартавиа» конкурирует в Улан-Удэ с лоукостером «Победа», снижая цены на билеты. Но и требования по провозу ручной клади у этой авиакомпании также жёсткие. Размер сумки, взятой на борт, не может быть больше 40x30x20 сантиметров.

Ручная кладь на рейсах «Победы» разрешена не более 36x30x27 сантиметров (общий размер всех предметов)

«Берегите нервы», - заключил Дмитрий Гармаев.



Аэропорт "Байкал"
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Вход в два музея Улан-Удэ сегодня бесплатный
Вход в два музея Улан-Удэ сегодня бесплатный
Общество, 18.05.2021
Сегодня отмечается Международный день музеев
В Бурятии зацвёл «багульник»
В Бурятии зацвёл «багульник»
Общество, 18.05.2021
В народе багульником называют кусты рододендрона, которые значительно отличаются от него
Аэропорт «Байкал» напомнил пассажирам, как сберечь нервы
Аэропорт «Байкал» напомнил пассажирам, как сберечь нервы
Общество, 18.05.2021
Директор аэропорта Улан-Удэ обратился к пассажирам с напоминанием о важном требовании
В Улан-Удэ проверяют подвалы, чердаки и цокольные этажи
В Улан-Удэ проверяют подвалы, чердаки и цокольные этажи
Общество, 18.05.2021
Недавно ужесточили правила безопасности в многоквартирных домах
В Бурятии вынужден закрыться центр помощи детям-инвалидам
В Бурятии вынужден закрыться центр помощи детям-инвалидам
Общество, 18.05.2021
Центр Светланы Будашкаевой, помогающий особенным детям, не может больше работать в нынешних реалиях
Летние лагеря в Бурятии проверяют сотрудники МЧС
Летние лагеря в Бурятии проверяют сотрудники МЧС
Общество, 18.05.2021
Всего будет проверено более 400 объектов летнего отдыха детей  
Улан-удэнца за шпагат называют «Жан-Клод Балдан»
Улан-удэнца за шпагат называют «Жан-Клод Балдан»
Общество, 18.05.2021
Сергей Гармаев выполнил шпагат на разъезжающихся машинах
В Бурятии на выпускные хотят допустить по одному родителю
В Бурятии на выпускные хотят допустить по одному родителю
Общество, 18.05.2021
Власти решают, как проводить выпускные вечера в этом году
Летний отдых в санаториях Бурятии вошёл в топ-3 в ДФО
Летний отдых в санаториях Бурятии вошёл в топ-3 в ДФО
Общество, 18.05.2021
Дальневосточный рейтинг санаториев возглавил Приморский край
С начала года прокуратура Бурятии выявила более семи тысяч нарушений
С начала года прокуратура Бурятии выявила более семи тысяч нарушений
Общество, 18.05.2021
Озвучены статистические данные о работе надзорного органа
В Бурятии открыта горячая линия по профилактике клещевого энцефалита
В Бурятии открыта горячая линия по профилактике клещевого энцефалита
Общество, 18.05.2021
На вопросы будут отвечать специалисты Роспотребнадзора
Военные в Бурятии выполнили более 1000 контрольных замеров
Военные в Бурятии выполнили более 1000 контрольных замеров
Общество, 18.05.2021
Подразделения РХБ защиты отработали в полевых условия порядка 200 часов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^