Аэропорт «Байкал» напомнил пассажирам, как сберечь нервы

- Это правила авиакомпании, вы их не избежите. Лучше подготовьтесь к этому заранее – внимательно читайте правила применения тарифа и правила провоза багажа и ручной клади, - повторил Дмитрий Гармаев.







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«Берегите нервы», - заключил Дмитрий Гармаев.















Директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев обратился к пассажирам с важным советом. Он советует всегда проверять габариты багажа до вылета.Видеообращение Дмитрий Гармаев опубликовал на своей странице в Facebook. Директор аэропорта напомнил, что у каждой авиакомпании свои требования по провозу багажа.- У нас работает сразу несколько авиакомпаний, у которых свои правила применения тарифа и свои правила по провозу ручной клади и багажа. Убедительная просьба, внимательно знакомьтесь с правилами применения вашего тарифа билета и правилами провоза ручной клади и багажа, для того, чтобы не возникало досадных и неприятных моментов на вылете, - сказал Дмитрий Гармаев.Размеры багажа прописываются заранее, информация предоставляется при покупке билета. Во время вылета решить эту проблему намного сложнее, а пассажиров ждут дополнительные расходы.В частности, авиакомпания «Смартавиа» конкурирует в Улан-Удэ с лоукостером «Победа», снижая цены на билеты. Но и требования по провозу ручной клади у этой авиакомпании также жёсткие. Размер сумки, взятой на борт, не может быть больше 40x30x20 сантиметров.Ручная кладь на рейсах «Победы» разрешена не более 36x30x27 сантиметров (общий размер всех предметов)