На Стеклозаводе прошла церемония открытия мемориальной доски музыкальному педагогу
20 апреля в Улан-Удэ состоялось открытие мемориальной доски Павлу Васильевичу Потапову. Мероприятие прошло в микрорайоне Стеклозавод на улице Кундо.
Заслуженный работник культуры Бурятской АССР Павел Потапов был основателем и руководителем детских и взрослых духовых оркестров дома культуры стекольного завода, средней школы №43, школы-интерната №2, республиканской кадетской школы-интерната, Улан-Удэнского индустриального техникума. В течение 46 лет, с 1964 по 2010 годы, он занимался воспитанием и музыкальным образованием жителей Бурятии, приобщив к музыке более трёх тысяч детей, подростков, молодых рабочих и служащих.
- Коллективам под руководством П.В. Потапова неоднократно присваивались звания лауреатов различных конкурсов и фестивалей, а также почётных званий. С наступлением пенсионного возраста он продолжил свою трудовую деятельность, в течение 21 года работая с детьми республиканской кадетской школы-интерната, - сообщает пресс-служба администрации Советского района.
Многие ученики Павла Васильевича стали профессиональными музыкантами. Они трудятся в симфонических оркестрах, оркестрах духовых инструментов, театрах оперы и балета, музыкальных театрах Бурятии и России.
В Улан-Удэ появилась доска памяти Павла Потапова
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