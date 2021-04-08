Бурятия вновь попала в список регионов с грязным воздухом

Неблагоприятная ситуация зафиксирована в Селенгинске и Улан-Удэ
Количество инцидентов высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха в 2020 году стало максимальным за 16 лет. Наибольшее число «вспышек» отмечено в пяти регионах, среди которых есть и Бурятии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Аналитики основывались на данных ежегодных докладов Росгидромета.
- Под высоким загрязнением понимается содержание в атмосферном воздухе одного или нескольких веществ, превышающее предельно допустимую концентрацию в 10 и более раз. Под экстремально высоким загрязнением понимается превышение предельно допустимой концентрации веществ в 20-29 раз при сохранении этого уровня более двух суток, либо в 30-49 раз при сохранении этого уровня от восьми часов и более, либо в 50 и более раз при разовом превышении. Высокие и экстремально высокие загрязнения могут нанести существенный вред окружающей среде и здоровью человека, - отмечается в материале РИА Новости.
2020 год стал худшим в России по количеству выявленных загрязнений как минимум за последние 16 лет. Вдвое превышен антирекорд 2010 года – тогда было зафиксировано 126 случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха, следует из данных Росгидромета.
- Самая неблагоприятная ситуация с ядовитыми выбросами в атмосферу сложилась в Самарской области, Бурятии, Забайкальском и Красноярском краях, а также в Оренбургской области, - говорится в исследовании.
144 случая высокого загрязнения и три случая экстремально высокого загрязнения произошли в Самарской области. Далее по числу воздушных загрязнений с большим отставанием следуют Бурятия (25 случаев), Забайкальский край (12 случаев), Красноярский край и Оренбургская область (по 10 случаев).
В числе населённых пунктов с наибольшим загрязнением воздуха есть не только Улан-Удэ, но и посёлок Селенгинск.
- В отслеженных случаях основными загрязняющими веществами выступали бензпирен – крайне токсичный продукт горения углеводородного топлива и канцероген, и сероводород – также опасный канцероген, образующийся при нефтепереработке, в результате горения свалок, а также в канализационных коллекторах. Кроме того, фиксировались случаи загрязнения воздуха свинцом, формальдегидом, этилбензолом, хлоридом водорода, оксидом углерода и диоксидом азота, - уточнили авторы исследования.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в феврале в Улан-Удэ представили комплексный план участника федерального проекта «Чистый воздух».
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