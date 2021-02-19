В Улан-Удэ определились, как решать проблему грязного воздуха

Одна из ставок сделана на бездымное топливо
Ускорить работу по снижению выбросов в Улан-Удэ, не дожидаясь 2024 года, поручил полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев во время недавнего визита в Улан-Удэ. Как сообщал «Байкал Daily», Трутнев побывал в Бурятии 11 февраля.
Накануне в Улан-Удэ был представлен комплексный план участника федерального проекта «Чистый воздух». План разработан администрацией города и минприроды Бурятии и направлен в федеральное министерство на согласование. Он включает в себя мероприятия, при реализации которых, воздух в Улан-Удэ значительно улучшится, сообщили в пресс-службе администрации города.
Некоторые пункты плана уже работают. В частности, за счёт средств республиканского бюджета проведено технико-экономическое обоснование производства бездымного топлива в Улан-Удэ. Также идёт научно-исследовательская работа «Загрязнение атмосферного воздуха», в ходе которой подрядная организация БИП СО РАН провела замеры загрязнения воздуха и испытало бездымное топливо на 12 территориях.
Кроме того, Улан-Удэ стал первым регионом России, который законодательно ограничил применение твёрдых видов топлива для автономных котельных, уже имеющих техприсоединение к центральному теплоснабжению. Топиться углём таким предприятиям нельзя с 15 мая по 15 сентября. Закон был принят в декабре 2020 года.
Что касается других мероприятий комплексного плана, то все они требуют серьёзных затрат. Но, как отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, уже идёт работа по определению источников финансирования. В том числе для разработки проектно-сметной документации комплексного плана. Без проектной и рабочей документации сформировать бюджетную заявку и с 2024 года войти в федеральный проект «Чистый воздух» будет невозможно.
– Только готовые проекты помогут нам получить федеральное финансирование. В комплексном плане мы указали основные направления для решения проблемы. Одно из решений заключается в комплексной реконструкции электрических сетей города и широкого применения ночного тарифа, – сообщил мэр.
Перевод на электроотопление является самым доступным вариантом для существенного сокращения выбросов. Но для этого, в первую очередь, необходимо реконструировать электросетевое хозяйство в городских микрорайонах, дающих наибольшее загрязнение воздуха. А уже затем оснастить дома двухзонными счетчиками.
Ещё одно направление комплексного плана – теплоэнергетика. Строительство теплоцентралей позволит закрыть малые котельные, что снизит объемы атмосферных выбросов топлива в отдалённых микрорайонах.
– Конечно, не забываем и про газ. Сегодня мы эксплуатируем две газовые котельные, ещё две будут сданы в эксплуатацию в этом году. Более широкое применение газа - заманчивая перспектива, она с каждым годом обретает всё более осязаемые черты. Мы уже сейчас социальные объекты, которые невозможно подключить к централизованному отоплению снабжаем газовыми котельными. Дальше будем поэтапно переводить малые котельные на газ. Но, для этого необходим полноценная инфраструктура – железнодорожный терминал с хранилищем для обеспечения запасов газа в нужном количестве, – подчеркнул Игорь Шутенков.
Ещё одним приоритетным направлением в плане стоит производство бездымного топлива. Оно вдвое калорийнее бурого угля. Однако в Улан-Удэ ежегодно физическими и юридическими лицами потребляется 200 000 тонн именно бурого угля. И его потребление росло из года в год, что серьёзным образом повлияло на чистоту воздуха.
По словам председателя проектно-аналитического комитета администрации, Улан-Удэ Вадима Имидеева, организация производства бездымного топлива позволит добиться следующих результатов:
– Во-первых, полностью ликвидировать вредные выбросы в атмосферу реконструированных котельных. Технологический процесс производства бездымного топлива предполагает полное сжигание всех вредных веществ, выделяющихся при производстве. Энергия от сгорания направляется на нагрев теплоносителя. Во-вторых, реализация бездымного топлива физическим и юридическим лицам сократит выбросы в атмосферу от их автономных котельных. По предварительным расчётам, возможно заместить 65% от объёма потребления бурого угля, выбросы которого особенно вредны, – отметил Вадим Имидеев. – И в третьих, реконструкция котельных даст возможность нарастить их мощность, сформировав резерв под застройку жилья: 1 млн кв м на юго-востоке и 700 тыс кв м на юго-западе города.
Это только малая часть мероприятий комплексного плана. По мнению разработчиков, он сможет решить проблему грязного воздуха в Улан-Удэ. Это приоритетная задача для получения необходимого финансирования.
В октябре 2020 года полпред Юрий Трутнев поручил минприроды РФ включить Улан-Удэ в перечень городов-участников федерального проекта «Чистый воздух». Уже в декабре федеральное министерство сообщило о положительном решении: Улан-Удэ в проекте с 2024 года.
В Улан-Удэ определились, как решать проблему грязного воздуха
Общество, Фото:
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