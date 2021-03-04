Их установят на мемориале героям Халхин-Гола
Память героев СССР, советских генералов, участвующих в боях на реке Халхин-Гол, Григория Штерна и Якова Смушкевича будет увековечена в Чите. Их бюсты появятся на мемориальном комплексе воинам-забайкальцам, погибшим и умершим от ран в боях на реке Халхин-Гол. Об этом рассказала председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Татьяна Цымпилова во время отчёта организации за 2020 год.
- Бюсты советских военачальников, героев СССР Григория Штерна и Якова Смушкевича будут установлены в Чите на мемориальном комплексе, который находится на перекрёстке улиц Петровско-Заводская и Столярова. Мы определили место, бюсты будут установлены в сентябре, - отметила она.
Кроме это, в Забайкальском крае в 2021 году продолжится работа по установке памятных досок в честь Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. В 2020 году в регионе установлены 26 мемориальных досок. Они были открыты в Чите, а также в населённых пунктах Александрово-Заводского, Балейского, Газимуро-Заводского, Красночикойского, Могойтуйского, Нерчинско-Заводского, Оловяннинского, Ононского, Петровск-Забайкальского, Приаргунского, Сретенского, Чернышевского, Читинского и Шелопугинского районов. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.
В Чите появятся бюсты советских военачальников Штерна и Смушкевича
Общество, Фото:
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