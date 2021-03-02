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В Бурятии победитель стендап-фестиваля получит 50000 рублей

В Бурятии победитель стендап-фестиваля получит 50000 рублей
Общество,  Фото:pixabay.com
Заявки на участие подаются по 13 марта

В Бурятии впервые пройдёт Байкальский «Stand Up» фестиваль. Участвовать в мероприятии может любой желающий с чувством юмора и старше 16 лет.

Конкурс проводится в три этапа. Первый заявочный этап завершится 13 марта. Заявки принимаются на электронный адрес b.n.dardaev@gmail.com. Во втором отборочном этапе участники представляют авторский юмористический монолог длительностью не более 5 минут. По итогам отборочного тура будет сформирован список финалистов. Очерёдность выступления участников определяется в порядке подачи заявок.

Финальный этап состоится 20 марта в 15:00 в Малом зале Русского драматического театра имени Н.А. Бестужева. Здесь же пройдёт награждение призёров конкурса. Победитель фестиваля получит 50000 рублей, сообщает молодёжный центр РБ.

Возрастное ограничение 16+
Бурятия стендап фестиваль конкурс юмор
 
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