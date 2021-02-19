Мэр поручил найти участок
Мэр Иркутска Руслан Болотов поручил подобрать земельный участок для строительства нового здания детского хосписа.
– Сейчас детский хоспис располагается в приспособленном здании. Учреждение открылось в 2017 году. И стало первой и единственной медицинской организацией по оказанию паллиативной медицинской помощи детям в стационаре и на дому не только на территории Иркутской области, но и всего Сибирского федерального округа, – отметил глава города. – Мы не можем закрывать глаза на проблемы таких семей. Важно создать необходимые условия для детей, страдающих неизлечимыми, ограничивающими продолжительность жизни заболеваниями, поддержать эти семьи и помочь им.
Главный врач Иркутского областного хосписа Ольга Ермакова рассказала, что в его структуре – стационарное и амбулаторное отделения. Здесь 25 коек. Наблюдению подлежат дети с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями от 1 года до 18 лет, проживающие в Иркутской области. В хосписе есть возможность получения «социальной передышки» (21 день) для родителей на время госпитализации ребенка в хоспис, психосоциальной поддержки семьи во время болезни ребенка.
Выездная служба хосписа очень востребована. В состав бригады входят врач-педиатр, невролог, медицинский психолог, фельдшер, медицинская сестра по массажу.
За годы работы паллиативную помощь в хосписе получили 445 детей.
В Иркутске построят новое здание детского хосписа
Общество, Фото:
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