В Бурятии дети помогают спасать село от подтопления

- Дети вышли на подмогу, - говорится в сообщении.







Вблизи села Суво Баргузинского района Бурятии произошёл выход наледных вод одноимённой реки.Местные жители начали самостоятельно бороться с наледными образованиями. Не остались в стороне и дети. Они взяли в руки скребки-ледорубы и помогали долбить лёд. Видео этого процесса опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ».В пресс-службе республиканского ГУ МЧС сообщили, что сообщение о выходе неледных вод поступило утром 11 февраля. В зону возможного подтопления попали пять жилых домов по улицам Набережная и Низовая в которых проживают шесть человек.На место выезжала рабочая группа администрации Баргузинского района.- Силами рабочей группы был произведён отвод воды в верховье реки, в местности «Дворец». 12 февраля начаты работы по отводу воды в русле реки. С привлечением одной единицы техники была произведена распиловка льда, пропилена траншея протяжённостью около 200 метров. Ежедневно силами местного населения производится расчистка траншеи от шуги, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.В ведомстве отмечают, что угрозы селу сейчас нет. Людей оповещают путём подворового обхода и через социальные сети.Специалисты отмечают, что в этой местности выход наледных вод возникает ежегодно.