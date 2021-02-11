У юбиляра был сложный жизненный путь
В административном центре Усть-Ордынского Бурятского округа 90 лет отметила Мария Ямбаевна Хамарханова. С юбилеем её поздравил коллектив комплексного центра социального обслуживания населения Эхирит-Булагатского района, в котором Мария Ямбаевна вот уже 2 года состоит на социальном обслуживании.
- Такой юбилей – очень важное и значимое событие, ведь далеко не каждому суждено встретить столь почтенный возраст, – отметили сотрудники учреждения.
Как сообщает пресс-служба минсоцразвития Иркутской области, у именинницы был сложный жизненный путь, который она прошла достойно, будучи участником исторических событий и трудясь во благо будущего поколения. В день рождения Марию Ямбаевну поблагодарили за её труд и пожелали крепкого здоровья, света, счастья в душе и огонька надежды в сердце, мира за окошком, уюта в доме и любящих близких.
Жительницу Усть-Ордынского округа поздравили с 90-летием
Общество, Фото:
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