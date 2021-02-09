Также здесь состоится первенство Дальнего Востока
С 18 по 21 февраля в Чите пройдёт чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в дисциплинах «лайт-контакт», «пойнтфайтинг» и «фулл контакт с лоу киком». Соревнования проведут в физкультурно-оздоровительном комплексе Забайкальского госуниверситета.
В личных видах программы первенства в разделе «пойнтфайтинг» и «лайт-контакт» примут участие юноши и девушки (11-12 лет), юноши и девушки (13-15 лет), юниоры и юниорки (16-18 лет). К участию в личных видах в разделе «фулл контакт» допускаются юноши и девушки (15-16 лет), юниоры и юниорки (17-18 лет). Кроме этого, в чемпионате участвуют мужчины и женщины старше 18 лет. Срок приёма заявок заканчивается 10 февраля.
Вечером 18 февраля состоится жеребьёвка. 19 февраля с 11:00 стартуют предварительные поединки. В 15:00 планируется торжественное открытие соревнований. Также с 11:00 20 февраля пройдут полуфинальные поединки. Финалы начнутся тоже в 11:00 21 февраля. В 18:00 будут награждены победители и призёры соревнований, сообщает федерация кикбоксинга Забайкалья.
Возрастное ограничение 6+
Чита примет чемпионат ДФО по кикбоксингу
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