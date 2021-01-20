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Евгения Медведева проведёт мастер-классы в Чите

Евгения Медведева проведёт мастер-классы в Чите
Общество,  Фото:скриншот
Участие в мероприятиях примут юные фигуристы Забайкалья

Призёр Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира 2016, 2017 годов Евгения Медведева проведёт мастер-классы для юных фигуристов Забайкальского края.

- Участие в мероприятиях примут юные фигуристы Забайкальского края в возрасте от семи до 15 лет. Младшие группы спортсменов приглашены в качестве зрителей. В первый час на льду с чемпионкой мира будут заниматься спортсмены старших групп, преимущественно имеющих спортивный разряд. Во второй час спортсмены юношеских разрядов, - рассказали в федерации фигурного катания Забайкальского края.

Мастер-классы пройдут на ледовой арене «Ледового дворца», расположенного в Чите, 22 и 23 января.

- В целях профилактики распространения коронавирусной и иных вирусных инфекций будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования. в том числе соблюдение социальной дистанции и измерение температуры тела, наличие средств индивидуальной защиты, а также количество участников будет ограничено, - сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

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