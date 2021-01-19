Музей отмечен на карте культурных брендов России
Кяхтинский краеведческий музей имени академика Обручева принял участие в общественном интерактивном проекте «Живое наследие» в конкурсе «Топ-1000 культурных туристических брендов России». В итоге заявка успешно утверждена. Город Кяхта и Кяхтинский краеведческий музей отмечены на карте и представлены в каталоге локальных культурных брендов России.
- Участие в конкурсе безусловно позволит городу Кяхта и краеведческому музею стать еще более популярными, узнаваемыми по всей стране, такая деятельность очень важна для продвижения туристической деятельности Бурятии, - заявляют в министерстве культуры Бурятии.
В конкурс активно включились почти все регионы России. Было представлено более 1150 заявок, это и Москва, Санкт-Петербург со своими уже раскрученными брендами.
Кяхтинский музей попал в топ-1000 культурных брендов
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