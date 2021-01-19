 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 января

18 января

Популярное

Кяхтинский музей попал в топ-1000 культурных брендов

Кяхтинский музей попал в топ-1000 культурных брендов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Музей отмечен на карте культурных брендов России

Кяхтинский краеведческий музей имени академика Обручева принял участие в общественном интерактивном проекте «Живое наследие» в конкурсе «Топ-1000 культурных туристических брендов России». В итоге заявка успешно утверждена. Город Кяхта и Кяхтинский краеведческий музей отмечены на карте и представлены в каталоге локальных культурных брендов России.

- Участие в конкурсе безусловно позволит городу Кяхта и краеведческому музею стать еще более популярными, узнаваемыми по всей стране, такая деятельность очень важна для продвижения туристической деятельности Бурятии, - заявляют в министерстве культуры Бурятии.

В конкурс активно включились почти все регионы России. Было представлено более 1150 заявок, это и Москва, Санкт-Петербург со своими уже раскрученными брендами.


музей
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии возобновлены спортивные соревнования
В Бурятии возобновлены спортивные соревнования
Общество, 19.01.2021
Изменения официально внесены в указ главы Бурятии
Бурятский депутат рассказал о том, как отморозил полноса
Бурятский депутат рассказал о том, как отморозил полноса
Общество, 19.01.2021
Однажды Гергенов заблудился в лесу в мороз
В школы Улан-Удэ поступили дезинфекторы, распознающие лица
В школы Улан-Удэ поступили дезинфекторы, распознающие лица
Общество, 19.01.2021
Температуру у школьников Улан-Удэ будут измерять необычными аппаратами
Известный фотограф рассказал о спасении нерпёнка на Байкале
Известный фотограф рассказал о спасении нерпёнка на Байкале
Общество, 19.01.2021
Заботливой нянькой для нерпёнка стала собака  
Улан-удэнцы бросились регистрировать своих собак
Улан-удэнцы бросились регистрировать своих собак
Общество, 19.01.2021
За день в городе теперь регистрируется около ста собак
В Бурятии рассказали о сороке-рэкетире
В Бурятии рассказали о сороке-рэкетире
Общество, 19.01.2021
Любопытный факт запечатлели на пришкольном участке
Известного пианиста «придавило» цветами от главы Бурятии
Известного пианиста «придавило» цветами от главы Бурятии
Общество, 19.01.2021
Пианист-виртуоз Дмитрий Маслеев, получивший мировую известность, выступил в родном Улан-Удэ
В Бурятии провели пожарные учения в пожарной же части
В Бурятии провели пожарные учения в пожарной же части
Общество, 19.01.2021
По легенде, возгорание произошло на кухне
25 января студенты Иркутска получат бесплатный проезд
25 января студенты Иркутска получат бесплатный проезд
Общество, 19.01.2021
Бесплатно можно будет проехать на муниципальном транспорте
Полиция Бурятии придёт к студентам
Полиция Бурятии придёт к студентам
Общество, 19.01.2021
Стартует акция «Студенческий десант»
В Улан-Удэ задержанным не хватало тазиков и душа
В Улан-Удэ задержанным не хватало тазиков и душа
Общество, 19.01.2021
Подтвердились жалобы на нарушения прав задержанных из ИВС
Три школы в Бурятии обязали оснастить металлоискателями
Три школы в Бурятии обязали оснастить металлоискателями
Общество, 19.01.2021
Антитеррористическая защищенность обеспечена в трёх школах Кабанского района
Мэрия Улан-Удэ выдвинула радикальные предложения по собакам
Мэрия Улан-Удэ выдвинула радикальные предложения по собакам
Общество, 19.01.2021
Всех владельцев собак хотят обязать платить налог, а также получать согласие соседей
Театры Иркутской области готовятся к открытию
Театры Иркутской области готовятся к открытию
Общество, 19.01.2021
Заполняемость зала не должна превышать 25%

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^