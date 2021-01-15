Сам населённый пункт был ликвидирован
Все жители села Сполошино в Иркутской области, пострадавшие в результате пожара, приобрели новое жильё. 15 человек переехали в Киренск и Киренский район, четыре семьи теперь живут в Иркутском районе, три – в Иркутске и две – в Ангарске.
Напомним, в мае 2019 года в селе Сполошино Киренского района огнём были уничтожены 22 из 24 домов. 25 человек, в том числе шестеро детей остались без крыши над головой. Пострадавшие были вынуждены снимать жильё или переехать к родственникам.
В середине прошлого года в области был подписан указ о единовременной денежной выплате пострадавшим. Её размер – 877 тысяч рублей на одного человека. Выплаты в срок были перечислены жителям села. На эти цели из бюджета региона было выделено более 20 миллионов рублей. На сегодняшний день абсолютно все пострадавшие купили жильё.
Само село Сполошино было ликвидировано. Часть земель передана одному из крупнейших сельскохозяйственных предприятий региона под распашку. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Жители сгоревшего села в Иркутской области получили новое жильё
Общество, Фото:
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